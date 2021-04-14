Rusya'nın seyahat yasağı Türkiye'ye 500 bin turiste mal olabilir

Ankara, Rusya'nın Türkiye'de günde 50 binin üzerine çıkan yeni korona vakası sayıları nedeniyle aldığı seyahat kısıtlaması kararının olası ekonomik etkilerine dair tahminini açıkladı.

Açıklamaları Türk medyası tarafından aktarılan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Turist sayısında 500 bin kişiye yakın düşüş olabilir" ifadesini kullandı.

Yaz rezervasyonlarında şu anda "sıkıntı gözükmediğini" söyleyen Ersoy, "Vakaların düşüşüne göre uçuş yasağının bitiş tarihi erkene çekilebilir" diye ekledi.

Türk medyası ayrıca geçen yıl korona nedeniyle Alman turist kaybını asgari seviyelere çekebilmek için Berlin ile özel bir düzenleme yapan Ankara'nın Moskova ile de benzer bir uygulamaya gitme hedefinde olduğunu bildirdi. Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy'un bu kapsamda önümüzdeki dönemde Moskova'ya gideceği belirtildi.

Çavuşoğlu: Siyasi bir gerekçe görmüyoruz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da Moskova'nın uçuşları kısıtlama kararının ister istemez turizmi etkileyeceğine işaret ederek "Rusya'nın kararında siyasi bir gerekçe görmüyoruz" dedi.