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Rusya'ya en çok mandarin ihraç edildi

EKONOMİ HABERLERİ  | 19.12.2019 11:21 | Son Güncelleme

Türkiye'den Rusya'ya yılın ocak-kasım döneminde 214 milyon 698 bin dolar karşılığı 393 bin 548 ton narenciye ihracatı yapıldı. Narenciye dış satımında 117 milyon 923 bin dolarla mandarin ilk sırada yer aldı

Rusya'ya en çok mandarin ihraç edildi

Türkiye'den Rusya'ya bu yılın 11 aylık döneminde 214 milyon 698 bin 494 dolarlık narenciye ihraç edildi.

AA muhabirinin Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) verilerinden yaptığı derlemeye göre, Rusya'ya ocak-kasım döneminde 393 bin 548 ton narenciye satıldı.

214 milyon 698 bin 494 dolar döviz girdisi sağlanan narenciye ihracatında, 230 bin 352 tonla mandarin ilk sırada yer aldı. Bu meyvenin dış satımından 117 milyon 923 bin 287 dolar kazanıldı.

Bu dönemde Rusya'ya 54 milyon 947 bin 966 dolarlık limon ve 23 milyon 710 bin 346 dolarlık portakal ihracatı yapıldı.

Doğu Karadeniz'den de bu ülkeye söz konusu dönemde 40 milyon 564 bin 262 dolar karşılığı 73 bin 383 ton narenciye satıldı.

"Yılbaşı nedeniyle sevkiyatlarda artış var"

DKİB Yönetim Kurulu Başkanı Saffet Kalyoncu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yılbaşı nedeniyle Rusya'ya ürün sevkiyatında artış olduğunu söyledi.

Turunçgil ürünleri ihracatının gelecek yıl daha da artmasının beklendiğini belirten Kalyoncu, Rusya Federasyonu'na dış satımda da gerek lojistik ayağında gerekse ülkeye girişte karşılaşılan tarife dışı engellerin ortadan kalkmasıyla daha yüksek rakamlara ulaşılacağını ifade etti.

KAYNAK:AA

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DKİB Yönetim Kurulu Başkanı Saffet Kalyoncu ihracat mandarin rusya Trabzon

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