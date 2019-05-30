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Rüzgar YEKA-2 ihalesi başladı

EKONOMİ HABERLERİ  | 30.05.2019 12:15 | Son Güncelleme

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının, dört bağlantı bölgesinde toplam bin megavatlık rüzgar enerjisi kapasitesi oluşturulması için yaptığı YEKA ihalesi başladı

Rüzgar YEKA-2 ihalesi başladı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının, 4 ayrı bölge için toplam bin megavatlık Rüzgar Enerjisi Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA) ihalesi 9 şirketin katılımıyla başladı.

Bakanlıkta yapılan ihalenin komisyon başkanlığını Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan yapıyor.

YEKA-2 ile daha önce yapılmış bin megavat rüzgar YEKA'dan sonra 4 bölgede 250'şer megavat olmak üzere ikinci bin megavatın Türkiye'ye kazandırılması hedefleniyor.

Aydın, Muğla, Balıkesir ve Çanakkale bağlantı bölgeleri için açık eksiltme usulüyle yapılan ihaleye katılan şirketler şöyle:

  • Enercon Rüzgar Enerji Santrali Kurulum Hizmetleri Ltd. Şti.

  • Enerjisa Üretim Santralleri AŞ

  • Eze İnşaat AŞ

  • İklim Elektrik Yatırım Sanayi ve Ticaret AŞ

  • Beyçeli̇k Elewan Yeni̇lenebi̇li̇r Enerji̇ Üreti̇m AŞ

  • Res Anatolia Holdi̇ng AŞ

  • B. Ergünler Yol Yapı İnşaat Taah. Madenci̇li̇k Nakli̇yeci̇li̇k San. Ti̇c. AŞ

  • Çini̇li̇ Res Enerji̇ Üreti̇m San. Ti̇c. AŞ

  • Gem Wind Enerji Sanayi Ticaret AŞ

İlk ihalede en düşük teklif Enerjisa Üretim Santralleri AŞ'den
Aydın bağlantı bölgesi 250 megavatlık ilk ihalede kilovatsaat başına en düşük teklifi 4,56 dolar/cent ile Enerjisa Üretim Santralleri AŞ verdi.

Muğla bağlantı bölgesinin 250 megavatlık ihalesinde ise kilovatsaat başına en düşük teklifi 4,00 dolar/cent ile Enercon Rüzgar Enerji Santrali Kurulum Hizmetleri Ltd. Şti. verdi.

Kaynak: AA

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı' YEKA ihalesi

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