Rüzgarın yönünü YEKDEM belirleyecek

GÜLŞEN ÇAĞATAY - Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği (TÜREB) Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Yıldırım, geçen yıl Türkiye'nin rüzgar kurulu gücüne sadece 490 megavat kapasite ilave edildiğini belirterek, "Bu yıl rüzgar sektörü için belirleyici bir yıl olacak. 4 bin 500 megavat büyüklüğündeki bekleyen projelerin tamamlanması Yenilenebilir Kaynak Alanları Destekleme Mekanizmasının (YEKDEM) devam etmesine bağlı." dedi.

Yıldırım, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'de rüzgar enerjisi sektöründe kapasitenin son 10 yılda katlanarak büyüdüğünü ifade etti.

Rüzgar enerjisinde 2012'de kurulu gücün 2 bin 312 megavat olduğuna işaret eden Yıldırım, "Kurulu güçte bugün itibarıyla 8 bin megavata yaklaştık. Bu çarpıcı büyüme sürecinin en önemli kilometre taşlarından biri 2016 yılı oldu. O yıl, bin 500 megavatlık yeni kurulu gücü devreye aldık. Bu ülkemiz için bir rekordu." diye konuştu.

Yıldırım, yıl sonunda uygulamadan kaldırılacak YEKDEM'in devam etmesi gerektiğini belirterek, YEKDEM'in teşvik değil, destek mekanizması olduğunu dile getirdi.