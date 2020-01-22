FİNANS
  4. Rüzgarın yönünü YEKDEM belirleyecek

Rüzgarın yönünü YEKDEM belirleyecek

EKONOMİ HABERLERİ  | 22.01.2020 11:03 | Son Güncelleme

TÜREB Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım: - "Geçen yıl Türkiye'nin rüzgarına sadece 490 megavat ilave gerçekleşti. Bu yıl rüzgar sektörü için belirleyici bir yıl olacak" - "4 bin 500 megavat büyüklüğündeki bekleyen projelerin tamamlanması Yenilenebilir Kaynak Alanları Destekleme Mekanizmasının devam etmesine bağlı"

GÜLŞEN ÇAĞATAY - Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği (TÜREB) Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Yıldırım, geçen yıl Türkiye'nin rüzgar kurulu gücüne sadece 490 megavat kapasite ilave edildiğini belirterek, "Bu yıl rüzgar sektörü için belirleyici bir yıl olacak. 4 bin 500 megavat büyüklüğündeki bekleyen projelerin tamamlanması Yenilenebilir Kaynak Alanları Destekleme Mekanizmasının (YEKDEM) devam etmesine bağlı." dedi.

Yıldırım, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'de rüzgar enerjisi sektöründe kapasitenin son 10 yılda katlanarak büyüdüğünü ifade etti.

Rüzgar enerjisinde 2012'de kurulu gücün 2 bin 312 megavat olduğuna işaret eden Yıldırım, "Kurulu güçte bugün itibarıyla 8 bin megavata yaklaştık. Bu çarpıcı büyüme sürecinin en önemli kilometre taşlarından biri 2016 yılı oldu. O yıl, bin 500 megavatlık yeni kurulu gücü devreye aldık. Bu ülkemiz için bir rekordu." diye konuştu.

Yıldırım, yıl sonunda uygulamadan kaldırılacak YEKDEM'in devam etmesi gerektiğini belirterek, YEKDEM'in teşvik değil, destek mekanizması olduğunu dile getirdi.

Rüzgarda açıklanması beklenen yeni mekanizmanın bir an önce ilan edilmesinin, yatırımcı ve sanayici açısından kritik önem taşıdığına işaret ederek, "Geçen yıl Türkiye'nin rüzgarına sadece 490 megavat ilave gerçekleşti. Bu yıl rüzgar sektörü için belirleyici bir yıl olacak. 4 bin 500 megavat büyüklüğündeki bekleyen projelerin tamamlanması YEKDEM'in devam etmesine bağlı." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'nin rüzgar sektöründe ciddi bilgi birikimine sahip olduğunu vurgulayan Yıldırım, "Dünya devi firmalara tedarik sağlayan şirketleri barındıran, ciddi oranda ihracat yapan sektörün bu duruma gelmesini kabul edemiyoruz. Bu döngüden mutlaka çıkılması gerektiğine inanıyoruz." ifadesini kullandı.

- 2018'de rüzgar sayesinde 900 milyon dolar cepte kaldı

Yıldırım, 2018'de rüzgar santrallerinden yaklaşık 20 milyar kilovatsaatlik elektrik üretildiğini belirterek, "Bu miktar rüzgar santrallerinden değil de doğal gaz santrallerinden karşılansaydı, 900 milyon dolarlık doğal gaz ithalatı yapılacaktı. Bunu engellemiş olduk." dedi.

Rüzgar sektöründe şu an 10 binden fazla çalışanın istihdam edildiğini söyleyen Yıldırım, şunları kaydetti:

"Bu istihdam açısından ciddi bir rakam. Finans tarafına baktığımızda ise yenilenebilir enerji projelerine öncelik verildiğini görüyoruz. Karbon salımını azaltan ve kendisini sorunsuzca ödeyen projeler bunlar."

Yıldırım, YEKDEM'in 15 yıl gibi uzun vadede Türkiye için daha az maliyet yaratacak avro cinsinden belirlenmesi gerektiğini ifade ederek, döviz bazlı destek mekanizmasının aynı zamanda yabancı yatırımcının ilgisini de artıracağını bildirdi.

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(TÜREB) Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Yıldırım, Türkiye Rüzgar Enerjisi, Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği,

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