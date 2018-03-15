FİNANS

Ryanair Türkiye'ye ilk uçuşunu başlattı

15 Mart 2018 14:14

Ucuz havayolu şirketi Ryanair ilk defa Türkiye'ye uçuş başlattığını açıkladı.

Ryanair Türkiye'ye ilk uçuşunu başlattı
Ucuz havayolu şirketi Ryanair, Türkiye'ye uçuşlara başlayacağını açıkladı.
 
Şirketten yapılan duyuruya göre uçuşlar İrlanda'nın Dublin ve Slovakya'nın Bratislava kentlerinden Muğla Dalaman'a yapılacak.
 
Ryanair'in internet sitesinde yer alan bilgiye göre şirket Türkiye'ye ilk uçuşunu Dublin'den 24 Haziran'da gerçekleştirecek. Bratislava seferleri ise 28 Haziran'da başlayacak.
 
Bratislava'dan Dalaman'a tek yön için 39,98 euroya bilet bulmak mümkünken, Dublin-Dalaman biletleri 39,99 eurodan (yaklaşık 193 lira) satışa çıktı. Her iki sefer için de aynı gün, aynı fiyatlarla dönüş uçuşları gerçekleştirilecek.
 
İrlanda'da 1985 yılında kurulan Ryanair bugün filosundaki 300'den fazla uçak ile 190'dan fazla noktaya sefer gerçekleştiriyor.Reuters
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