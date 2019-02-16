FİNANS

S&P Türkiye'nin kredi notunu açıkladı

EKONOMİ HABERLERİ  | 16.02.2019 00:25 | Son Güncelleme

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard and Poors (S&P) Türkiye'nin kredi notunu sabit tuttu. S&P Türkiye’nin kredi notunu B+ seviyesinde tuttu, görünümü ise durağan olarak bıraktı.

S&P Türkiye'nin kredi notunu açıkladı

S&P'den "Türkiye'nin finansal ve ödemelern dengesi baskılarına yanıtı şu ana kadar temel ekonomik kırılganlıkları değil semptomları ortadan kaldırmaya odaklı" açıklaması yapıldı.

Ayrıntılar geliyor...

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Standard and Poors Kredi Notu son dakika

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