FİNANS

S&P: Türkiye'yi yakından izliyoruz

EKONOMİ HABERLERİ  | 10.07.2018 16:19 | Son Güncelleme

Kredi derecelendirme kuruluşu S&P, yeni kabine için, 'bakanlar hakkında sonuca varmak için erken" değerlendirmesini yaptı.

S&P: Türkiye'yi yakından izliyoruz

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu S&P Global Türkiye'deki gelişmeleri yakından izlediğini ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hazine ve maliye bakanı olarak Berat Albayrak'ı atamasının iktidarın giderek tek elde toplandığını gösterdiğini ifade etti.

S&P'nin kıdemli analistlerinden Frank Gill, Reuters'a yaptığı açıklamada Türkiye'deki siyasi gelişmeleri yakından izlediklerini ifade ederek, "Çıkarımda bulunmak için biraz erken, ancak karar almanın giderek merkezileştiği açık" dedi.

"Bir ülke içindeki kurumlar işlediği zaman, karar alabilen güçlü bir kamu görevlisi kesimi var demektir, teknik kararlar genelde siyasi olmayan bir düzeyde alınır" diyen Gill, Türkiye için bu durumun artık geçerli olmadığını söyledi.

Gill, "Olağanüstü hal politikasının, maliye politikası genel duruşunun ne olacağını yakından izliyoruz... Kredi garanti (fonu) mekanizması daha da geliştirilecek mi? Bizce bankaların fonlama kapasitesinin tamamına yakınının kullanıldığı göz önüne alındığında büyüme nereden gelecek?" diye konuştu.

Yeni hükümetin, son faiz artırımlarından sonra yavaşlaması beklenen büyümeye karşı ekonomiyi destekleyici önlemler alıp almayacağını izleyeceklerini belirten Gill, önlem alınması halinde kamu borcunun yükselebileceğine dikkat çekti.

Gill, "Türkiye'nin çok büyük bir cari açığı olduğunu ve geçmişte bankaların temelde dışarıdan borçlanarak buna aracı olduklarını düşünürseniz, hızla büyümeyi sürdürebilecek tek sektör olarak kamu sektörü kalıyor, ki bu da dış borcun artması anlamına gelir. Ama henüz böyle olup olmayacağını bilmiyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

PARTNERYatakta ne istediğinizi söylemenin 6 basit yoluYatakta ne istediğinizi söylemenin 6 basit yolu
15 Temmuz'da İstanbul'da ulaşım ücretsiz15 Temmuz'da İstanbul'da ulaşım ücretsiz
İş dünyası yeni kabineyi değerlendirdiİş dünyası yeni kabineyi değerlendirdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Standard & Poor's 500 Endeksi S&P kredi derecelendirme kuruşu kabine yeni kabine banka

En Çok Okunan Haberler

Reuters objektifine yansıdı: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar 'hazır ol'da!

Reuters objektifine yansıdı: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar 'hazır ol'da!

Meclis'e bir parti daha girdi!

Meclis'e bir parti daha girdi!

Çalışanlar dikkat! Kıdem tazminatı zamlandı

Çalışanlar dikkat! Kıdem tazminatı zamlandı

İlaç fiyatlarının tespitini Cumhurbaşkanı belirleyecek

İlaç fiyatlarının tespitini Cumhurbaşkanı belirleyecek

Mehmet Şimşek'ten yeni kabine sonrası ilk açıklama

Mehmet Şimşek'ten yeni kabine sonrası ilk açıklama

e-Devlet'ten yeni hizmet daha!

e-Devlet'ten yeni hizmet daha!

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Memur maaşlarına 3 ayrı zam geliyor

Memur maaşlarına 3 ayrı zam geliyor

Temmuz zammı yaradı! Maaşlara 3 zam birden geldi!

Temmuz zammı yaradı! Maaşlara 3 zam birden geldi!

Temmuz ayında hangi emekli ne kadar maaş alacak?

Temmuz ayında hangi emekli ne kadar maaş alacak?

2018 Kurbanlık fiyatları belli oldu!

2018 Kurbanlık fiyatları belli oldu!

Emekli ve memur 2018 zammı ne kadar? En düşük memur maaşı ne kadar oldu?

Emekli ve memur 2018 zammı ne kadar? En düşük memur maaşı ne kadar oldu?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
15 Temmuz'da İstanbul'da ulaşım ücretsiz

15 Temmuz'da İstanbul'da ulaşım ücretsiz

İş dünyası yeni kabineyi değerlendirdi

İş dünyası yeni kabineyi değerlendirdi

e-Devlet'ten yeni hizmet daha!

e-Devlet'ten yeni hizmet daha!

Mehmet Şimşek'ten yeni kabine sonrası ilk açıklama

Mehmet Şimşek'ten yeni kabine sonrası ilk açıklama

TÜSİAD'dan yeni hükümet sistemine ilişkin açıklama

TÜSİAD'dan yeni hükümet sistemine ilişkin açıklama

1975 model aracı öyle bir hale getirdi ki bakan bir daha bakıyor

1975 model aracı öyle bir hale getirdi ki bakan bir daha bakıyor

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.