FİNANS

Sabancı Holding'in yeni CEO'su Cenk Alper oldu

EKONOMİ HABERLERİ  | 31.07.2019 18:06 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre Sabancı Holding'in yeni CEO'su Cenk Alper oldu.

Sabancı Holding'in yeni CEO'su Cenk Alper oldu

Sabancı Holding'ten Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklama şöyle:

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 31 Temmuz 2019 tarihindeki toplantısında;

Mehmet GÖÇMEN'in H.Ö. Sabancı Holding A.Ş. Chief Executive Officer'lık ve Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerinden 31 Temmuz 2019 tarihi itibariyle kendi isteği doğrultusunda ayrılma talebinin kabulüne; 1 Ağustos 2019 tarihinden geçerli olmak üzere Cenk ALPER'in H.Ö. Sabancı Holding A.Ş.'ye Chief Executive Officer ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmasına karar verilmiştir.

Sabancı Holding Chief Executive Officer'lığı görevine atanan Cenk ALPER, 1991 yılında Ortadoğu Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünden mezun olmuştur. Aynı üniversitede Makine Mühendisliği Yüksek Lisansı ve Sabancı Üniversitesi'nde MBA yapmıştır. Topluluğumuza 1996 yılında, Beksa bünyesinde Proses Mühendisi olarak katılmış, Beksa bünyesinde yurtiçi ve yurtdışı çeşitli görevlerde bulunduktan sonra 2007 yılında Kordsa'ya Global Teknoloji Direktörü olarak atanmıştır. Kordsa bünyesinde çeşitli üst düzey görevlerde bulunmuş, 2013-2017 yılları arasında da Kordsa CEO'su olarak görev yapmıştır. Akabinde 2017 yılında Sabancı Holding Sanayi Grup Başkanı olarak atanan Sn. Alper yeni görevi ile birlikte bu görevi de sürdürecektir.

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Cenk Alper Sabancı Holding CEO

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