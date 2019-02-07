Sabiha Gökçen Avrupa'nın en büyük 12'nci havalimanı oldu

İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı, 2018 yılında ulaştığı 34 milyon 58 bin adet yolcu sayısı ile Avrupa’nın en büyük 12’nci havalimanı oldu.

İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı açıklamasına göre, yolcu sayısı açısından Türkiye’nin en büyük 2’nci havalimanı konumunda olan İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı, 2018 yılında 34 milyon 58 bin 917 misafirine ev sahipliği yaparak, Avrupa’da 12’nci büyük havalimanı oldu.

Dünyanın önde gelen havacılık otoritelerinden olan Airports Council International (ACI) Europe tarafından açıklanan sonuçlara göre, Avrupa’nın yolcu saylarına göre en büyük havalimanlarının yer aldığı sıralamada İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı 12’nci sırada yer aldı.

Sabiha Gökçen aynı listede 2017 yılında 14’üncü olmuştu. Öte yandan yine ACI tarafından yapılan açıklamaya göre İstanbul Sabiha Gökçen, 2018 yılında elde ettiği yüzde 8,8 olan yolcu sayısı artış oranı ile kendi kategorisinde 4’üncü sırada yer aldı.

Bu arada İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’nın 2019 yılı ilk ayına ait yolcu rakamları da belli oldu. Buna göre Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan Ocak ayında 2 milyon 761 bin 776 yolcu geçti. Geçen 2018 yılı Ocak ayında ise bu rakam 2 milyon 691 bin 22 olarak gerçekleşmişti.

Sabiha Gökçen Havalimanı’ndaki dış hat yolcu sayısı artışı ise devam ediyor. Ocak ayında Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan uçuş yapan dış hat yolcu sayısı geçen yılın Ocak ayına göre yüzde 15 arttı. Ocak ayında gerçekleşen dış hat uçuşu yapan uçak sayısında artış oranı ise yüzde 20 oldu. KAYNAK:AA

