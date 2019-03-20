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Sabiha Gökçen’de kravatlı taksi dönemi

EKONOMİ HABERLERİ  | 20.03.2019 13:43 | Son Güncelleme

İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı’nda görev yapan taksicilerde kravat mecburi hale geldi.

Sabiha Gökçen’de kravatlı taksi dönemi

İstanbul’un şehir havalimanı olan Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı’nda yolcu memnuniyetini ve hizmet kalitesi artırmak için yeni uygulamalar faaliyete geçiyor. Bu kapsamda Sabiha Havalimanı’nda görev yapan ve Sabiha Gökçen Havaalanı Taşıma ve İşletme Kooperatifi SAWKOOP’a bağlı taksiciler de kravat ve gömlek zorunlu hale geldi. Bu yenilik ile havalimanı taksilerini kullanan yolcuların memnuniyetinin hedeflendiği belirtildi.

Konuyla ilgili konuşan SAWKOOP Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çavuş, "Kravat ile daha kurumsal oluyoruz. Bizim uygulamamızda tek tip kravat vardır. Aynı zamanda gömlek vardır. Kravatın dışında diğer konular olan yaka kartı, kıyafet olarak ise lacivert ve siyahı belirledik. Bunlar bu şekilde olduğu zaman hem kurumsal olarak hem de yolcu memnuniyetini artırarak daha kibar, daha beyefendi taksiciliği hedefliyoruz. Sabiha Gökçen Havalimanı’nın terminal yolcu çıkışındaki yolcular baktığında hem daha temiz duran taksileri hem de kılık kıyafeti kravatından, saç tıraşına kadar daha düzgün olan şoförleri daha fazla tercih ediliyor" dedi.

“YOLCULARIN ÇOK HOŞUNA GİDİYOR”

Sabiha Gökçen Havaalanı Taşıma ve İşletme Kooperatifi’nde çalışan taksici Bahtiyar Tural yolcuların çok memnun olduğunu belirterek, “Müşterimiz bizi böyle görünce çok hoşlarına gidiyor. Havalimanındaki taksilerden memnunlar. Diğer taksicilerinde kravat takmasını istiyorlar. İyi tepkiler alıyoruz. Memnunuz. Tüm arkadaşlarımızın kravat takması, araçlarının temiz olması, temiz giyinmesi insanların çok hoşuna gidiyor. İnşallah hep böyle olur ve dışarıda ki arkadaşlarımız da buna dikkat eder” dedi.

KAYNAK:DHA

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İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı taksi kravat

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