Sabiha Gökçen Havalimanı’na ABD’den 5 ödül

2002 yılından bu yana 30'dan fazla ülkeden binlerce projenin değerlendirildiği, Amerika’nın en prestijli organizasyonları arasında gösterilen Stevie Ödülleri bu yıl 16’ınci kez düzenlendi. Düzenlenen ödül töreninde İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı 5 ayrı kategoride toplam 5 ödüle layık görüldü.İSG, bu yıl 4 bin başvurunun yapıldığı 16. Stevie Uluslararası İş Ödülleri’nde, “Hayvanlar ve Biz” isimli sosyal sorumluluk projesi ile Kurumsal Sosyal Sorumluluk kategorisinde ve 2018 yılındaki iletişim çalışmalarıyla da “Yılın İletişimi” kategorisinde 2 ayrı altın ödülü kazanırken, “Yılın Ulaştırma Şirketi” kategorisinde Gümüş Stevie ödülünün sahibi oldu. İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı CEO'su Ersel Göral “Dünyada Yılın Ulaştırma Yöneticisi” kategorisinde bronz ödülün sahibi oldu. Öte yandan İSG Kurumsal İletişim Departmanı ise “Yılın İletişim Ekibi” kategorisinde Bronz Stevie almaya hak kazandı.

Stevie Ödülleriyle ilgili değerlendirmede bulunan ISG Kurumsal İletişim Müdürü Canan Soysal, dünya genelinde 4 bini aşkın markanın başvuruda bulunduğu Stevie Ödülleri’nde İSG’nin 5 ayrı kategoride elde ettiği başarıyla büyük gurur duyduklarını belirterek şunları söyledi: