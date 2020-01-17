Sabiha Gökçen Havalimanı'nda ek sefer izni verilmemesi

Sivil Havacılık Genel Müdürü Bahri Kesici, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda pistin normal bakım ve tamir işlemleri ile zaman zaman ortaya çıkan meteorolojik şartlar dolayısıyla hava yolu şirketlerine ilave sefer izni verilmediğini bildirdi.

Kesici, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Sabiha Gökçen Havalimanı'nı kullanan hava yolu şirketlerinden yapılan ilave sefer izni başvurularının değerlendirildiğini ancak pist tamir çalışmaları ile zaman zaman ortaya çıkan meteorolojik şartların getirdiği uçuş emniyetinde yaşanabilecek olumsuzluklar dolayısıyla söz konusu iznin verilmediğini anlattı.

Tek bir pistle yıllardır hizmet veren Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yapılan pist bakım ve tamir çalışmaları nedeniyle mayıs ayı sonuna kadar mevcut pistin 3 gece 5 saat, 4 gece 3 saat kapatılmasının planlandığını dile getiren Kesici, mayıs ayı sonundan yıl sonuna kadar ise her gece 3 saat pisti kapatılmasının öngörüldüğünü kaydetti.

Söz konusu nedenle pist kapasite kullanımının sınırlara dayandığını ve ilave trafik alınmasının uygun olmayacağının değerlendirildiğini ifade eden Kesici, "Bununla birlikte mevcut haklar çerçevesindeki uçuşlar yapılmaya devam etmektedir." dedi.