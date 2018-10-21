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Sadece 10 gün kaldı! İmar Barışı'nda başvuru sayısı 5 milyonu aştı!

EKONOMİ HABERLERİ  | 21.10.2018 04:57 | Son Güncelleme

Hem uygun koşullarla ev sahibi olmak isteyen, hem de mevcut yapısındaki sorunlar nedeniyle İmar Barışı isteyenler için 10 gün kaldı. 31 Ekim tarihine kadar ev sahibi olmak isteyenler indirim ve uygun ödeme koşullarına sahip olacak. Öte yandan Haziran ayında uygulamaya konulan İmar Barışı düzenlemesine başvuru sayısı 5 milyonu aştı. Tahsilat ise 2. 5 milyar liraya ulaştı.

Sadece 10 gün kaldı! İmar Barışı'nda başvuru sayısı 5 milyonu aştı!

Milliyet'ten Duygu Erdoğan'ın haberine göre konut piyasasında pek çok indirim ve fırsatın son tarihi 31 Ekim. Bu tarihe kadar ev sahibi olmak isteyenler hem indirimler, hem de uygun ödeme koşullarına sahip olacak. Herhangi bir süre uzatılması yapılmazsa, konutta ve iş yerinde KDV ile harç indirimi, ‘Türkiye İçin Kazanç Vakti’ kampanyası ve imar barışından faydalanmak için 10 gün kaldı.

Mevcut koşullarda inşaatta maliyet artışlarının yüzde 30’a dayandığını kaydeden sektör temsilcileri, yıl sonuna doğru bu maliyetlerin de fiyatlara yansıtılacağını ifade ediyor. Uzun süredir maliyet artışlarının firmalar tarafından sübvanse edildiği belirtilirken, bu nedenle konutta 31 Ekim’e kadar devam eden fırsatların önemine bir kez daha dikkat çekiliyor.

MAYIS'TA BAŞLADI

Ev sahibi olmak isteyen için kuşkusuz en büyük desteklerden biri KDV indirimi oldu. Sektör ve konut alıcıları KDV indiriminin sürekli hale getirilmesini istese de konuyla ilgili henüz bir çalışma yok. Ancak 31 Ekim’de sona erecek KDV ve tapu harcı indirimi konut ve iş yeri alıcısına 6 aydır önemli fırsatlar sunuyor. Mayıs ayında hükümet tarafından yapılan çalışmanın Bakanlar Kurulu’nda kabul edilmesiyle konut teslimlerinde, yüzde 18 yerine yüzde 8 KDV uygulanırken, tapu harcı indirimi ise her iki taraf için de toplamda yüzde 4 yerine yüzde 3’e indirilmişti.

5 MİLYON KİŞİ BARIŞTI

Haziran ayında uygulamaya konulan İmar Barışı düzenlemesine başvuru sayısı 5 milyonu aştı. Tahsilat ise 2. 5 milyar liraya ulaştı. Düzenlemede son başvuru günü 31 Ekim 2018 olarak belirlenirken, başvuru gerçekleştirildikten sonra ödenmesi gereken bedel de 31 Aralık 2018’e kadar yatırılabilecek.

FAİZ YÜZDE 3.10'U GEÇTİ

Bankaların konut kredisi faiz oranları yükselmeye devam ediyor. En düşük faiz oranının yüzde 2 olduğu kredi faizlerinde, en yüksek oran ise yüzde 3.10 oldu. Bu hesapla 300 bin lira kredi çeken bir tüketici en düşük faiz oranıyla kredi çektiğinde geriye toplamda 795 bin lira ödeme yapacak. En yüksek faiz oranı olan 3.10’dan 300 bin lira konut kredisi çeken tüketicinin ise geri ödemesi toplamda 1 milyon 148 bin lira olacak!

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı desteğiyle Emlak Konut GYO ve sektörün çatı örgütleri tarafından başlatılan; 100 bine yakın markalı konutta konut kredisi faiz oranını yüzde 0.98’e, peşinat tutarını ise yüzde 10’e düşüren ‘Türkiye İçin Kazanç Vakti’ Kampanyası da 10 gün sonra bitiyor.

Kampanyada ayrıca yüzde 10 indirim imkanı, 12. ay ve 24. ay olmak üzere yüzde 15’şer tutarda 2 ara ödeme, 120 ay vade seçeneği fırsatları bulunuyor. Peşinatını altın ya da dövizini bozdurarak yatıranlara ise, bu ürünlerin fiyat artışından elde edilecek tutar ise garanti ediliyor.

Kampanya kapsamında indirim ve ödeme kolaylıkları bununla da sınırlı kalmıyor. Vadelendirilmiş borcunu ilk yıl peşin olarak kapatan yüzde 25, 6 ayda kapatan ise yüzde 35 gibi büyük indirim oranlarından faydalanabiliyor.

29 Ağustos’ta başlayan kampanya 2 ay süre için hayata geçirilmişti. Bu tarihten sonra kampanyanın uzatılması henüz gündemde değil.


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İmar barışı ev KDV indirimi konutta indirim "Türkiye İçin Kazanç Vakti"

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