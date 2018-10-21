Sadece 10 gün kaldı! İmar Barışı'nda başvuru sayısı 5 milyonu aştı!

Milliyet'ten Duygu Erdoğan'ın haberine göre konut piyasasında pek çok indirim ve fırsatın son tarihi 31 Ekim. Bu tarihe kadar ev sahibi olmak isteyenler hem indirimler, hem de uygun ödeme koşullarına sahip olacak. Herhangi bir süre uzatılması yapılmazsa, konutta ve iş yerinde KDV ile harç indirimi, ‘Türkiye İçin Kazanç Vakti’ kampanyası ve imar barışından faydalanmak için 10 gün kaldı.

Mevcut koşullarda inşaatta maliyet artışlarının yüzde 30’a dayandığını kaydeden sektör temsilcileri, yıl sonuna doğru bu maliyetlerin de fiyatlara yansıtılacağını ifade ediyor. Uzun süredir maliyet artışlarının firmalar tarafından sübvanse edildiği belirtilirken, bu nedenle konutta 31 Ekim’e kadar devam eden fırsatların önemine bir kez daha dikkat çekiliyor.

MAYIS'TA BAŞLADI

Ev sahibi olmak isteyen için kuşkusuz en büyük desteklerden biri KDV indirimi oldu. Sektör ve konut alıcıları KDV indiriminin sürekli hale getirilmesini istese de konuyla ilgili henüz bir çalışma yok. Ancak 31 Ekim’de sona erecek KDV ve tapu harcı indirimi konut ve iş yeri alıcısına 6 aydır önemli fırsatlar sunuyor. Mayıs ayında hükümet tarafından yapılan çalışmanın Bakanlar Kurulu’nda kabul edilmesiyle konut teslimlerinde, yüzde 18 yerine yüzde 8 KDV uygulanırken, tapu harcı indirimi ise her iki taraf için de toplamda yüzde 4 yerine yüzde 3’e indirilmişti.