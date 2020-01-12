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  4. Safranbolu rekor kırdı

Safranbolu rekor kırdı

EKONOMİ HABERLERİ  | 12.01.2020 14:12 | Son Güncelleme

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) tarafından Dünya Miras Listesi’ne alınan ve "En iyi korunan 20 kent" arasında bulunan Karabük’ün Safranbolu ilçesi, 2019 yılında günübirlik 1 milyon 300 bin turist ağırladı.UNESCO Dünya Miras Kalıcı Listesi’nde “Safranbolu Şehri” adıyla bulunan ve listede Türkiye’den kent ölçeğinde tek yer olma özelliği taşıyan tarihi ilçe, her yıl yerli ve yabancı binlerce turiste ev sahipliği yapıyor.

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) tarafından Dünya Miras Listesi’ne alınan ve "En iyi korunan 20 kent" arasında bulunan Karabük’ün Safranbolu ilçesi, 2019 yılında günübirlik 1 milyon 300 bin turist ağırladı.
UNESCO Dünya Miras Kalıcı Listesi’nde “Safranbolu Şehri” adıyla bulunan ve listede Türkiye’den kent ölçeğinde tek yer olma özelliği taşıyan tarihi ilçe, her yıl yerli ve yabancı binlerce turiste ev sahipliği yapıyor. “Osmanlı’nın parmak izi”, “korumanın başkenti”, “kendini koruyan kent” ve “açık hava müzesi” unvanlarıyla anılan Safranbolu, en çok yabancı ziyaretçiyi Çin, Tayvan, Tayland ile Japonya gibi Uzakdoğu ülkelerinden ağırlıyor. 2019 yılında Safranbolu’yu Çin’den 40 bin 610, Tayvan’dan 34 bin 636 kişi ziyaret ederken, bu ülkeleri sırasıyla Malezya, Tayland, Almanya, İtalya, Japonya, Amerika ve Güney Kore izledi.
İlçede Kazasker Cinci Hoca tarafından yaptırılan Cinci Hanı ve Hamamı, İzzet Mehmet Paşa tarafından yaptırılan cami ve Saat Kulesi, Köprülü Mehmet Paşa, Mehmet Ağa, Muslubeyoğlu Hacı Hüseyin Hüsnü Efendi camileri, İncekaya Su Kemeri, eski Hükümet Konağı, çeşmeler, arastalar ve köprülerle açık hava müzesini andıran Safranbolu’da bir önceki yıla göre geçen yıl yerli turist sayısı yüzde 5,93 arttı. Osmanlı mimarisi, şehir hayatı ve kültürünü yansıtması dolayısıyla "Osmanlı’nın parmak izi" olarak da adlandırılan tarihi ilçe, geçen yıl konaklamalı 319 bin yerli ve yabancı turist ağırlarken, turist sayısında genel olarak yüzde 0,95 oranında artış yaşandı. Safranbolu, 2018’de ağırladığı günübirlik ziyaretçi sayısını 2019’da 40 bin kişi aşarak kendi rekorunu kırdı.

80 ülkeden ziyaretçi ağırladı
Safranbolu 80 ülkeden ziyaretçi ağırlarken, en çok yabancı turisti Mayıs ayında, en çok yerli ziyaretçiyi ise 28 bin 277 kişi ile Ağustos ayında ağırladı. 2019’da 232 bin yerli turistin konakladığı Safranbolu’da, 87 bin 400 yabancı turist konakladı.

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