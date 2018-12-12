FİNANS

Sağlık Bakanı, 2019'da atanacak personel sayısını açıkladı

EKONOMİ HABERLERİ  | 12.12.2018 10:15 | Son Güncelleme

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ''2019'da pratisyen hekim, uzman hekim, diş hekimi ve eczacı olmak üzere 25 bine yakın personel ataması gerçekleştireceğiz'' dedi. Koca, bu ay içinde acil tıp teknisyenliği, işletmenlik, ambulans şoförlüğü gibi alanlarda 6 bin 500 kişilik alım yapılacağını bildirdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sağlık personeli ile diğer alanlarda yapılacak atama ve alımlara ilişkin bilgi verdi.

Sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin önlenmesine ilişkin önemli adımların atıldığını vurgulayan Koca, sağlıkta şiddet konusunda alınacak tedbirleri içeren düzenlemelerin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayıyla yürürlüğe girdiğini anımsattı.

Koca, sağlık çalışanlarının uzun süredir bekledikleri emeklilik ve yıpranma payına ilişkin çalışmaların çözümü noktasında yasal düzenlemelerin de yapıldığını söyledi.

"2018 YILI SONUNA KADAR 6 BİN 500 KİŞİ DAHA ALACAĞIZ"

Sağlık Bakanlığı'na bu yıl sonuna kadar toplam 10 bin kişi alınacağını belirten Koca, "3 bin 500 kişinin alım süreci tamamlanmak üzere. 2018 yılı sonuna kadar 6 bin 500 kişinin daha alımını yapacağız. Acil tıp teknisyenleri, veri analizi yapan işletmenler, ambulans şoförleri, yardımcı klinik elemanı gibi birçok alanda alımlarımız söz konusu olacak" dedi.

Bakan Koca, gelecek yıl yapılacak sağlık çalışanı alımlarına ilişkin de şu bilgileri verdi:

"Şu ana kadar 8 şehir hastanemiz hasta kabulüne başladı. Yakın zamanda Bilkent Şehir Hastanemiz de hasta kabulüne başlayacak. 2019'da açmayı planladığımız şehir hastanelerimiz ve kendi genel bütçemizden yaptığımız hastanelerimizin açılışı da olacak.

Bu çerçevede, 2019 içinde olabilecek alımlarla ilgili de bir çalışma içindeyiz. 25 bine yakın pratisyen hekim, uzman hekim, diş hekimi ve eczacılar olmak üzere alımlar söz konusu olacak. Bunun dışındaki sağlık çalışanlarıyla ilgili de çalışmalarımız devam ediyor."

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca personel alımı doğum borçlanması

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
seçim varya alırsın Bi ara oturun da EYT bakın oy verecem size o zaman????
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