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Sağlık Bakanı Koca'dan müjde! 12 bin personel atanacak

EKONOMİ HABERLERİ  | 05.07.2019 09:18 | Son Güncelleme

Sağlık Bakanlığı, KPSS puanıyla atanacak 12 bin sözleşmeli sağlık personeli için bir ay içinde ilana çıkılacağını açıkladı.

Sağlık Bakanı Koca'dan müjde! 12 bin personel atanacak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 29 bin 689 sağlık çalışanının kamuda istihdamına yönelik çalışma kapsamında 12 bin sözleşmeli sağlık personelinin atamasının gerçekleştirileceğini söyledi.

Bakan Fahrettin Koca, yaptığı yazılı açıklamasında; hekim, diş hekimi ve eczacı alımlarına ilâveten 29 bin 689 yeni sağlık çalışanını kamuda istihdam edeceklerini daha önce açıkladıklarını hatırlatarak şöyle dedi: "İlk etapta 6 bin 835'i hemşire, bini ebe ve 3 bini sağlık teknisyeni-sağlık teknikeri olmak üzere psikolog, sosyal çalışmacı, biyolog, odyolog, çocuk gelişimcisi, diyetisyen, fizyoterapist, iş ve uğraşı terapisti, dil ve konuşma terapisti, perfüzyonist ve sağlık fizikçisi gibi unvanlarda Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılacak merkezi yerleştirme ile toplam 12 bin sözleşmeli sağlık personeli alınacaktır. Bugüne kadar olduğu gibi Kamu Personeli Seçme Sınavı puanıyla yapılacak bu atamalar için ilanımız bir ay içinde yayınlanacaktır. Duyurular, Bakanlığımızın Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve ÖSYM internet adresinden takip edilebilir."

KAYNAK:DHA


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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca personel alımı

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