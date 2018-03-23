Sağlık Bakanlığı 57 bin kişi alacak

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, bu yıl içinde 11 bin doktor, 27 bin sağlık personeli, 19 bin sağlık çalışanı alımı yapılacağını ve ilk alım için gelecek hafta ilana çıkacaklarını söyledi.
Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, bu yıl içinde 11 bin doktor, 27 bin sağlık personeli, 19 bin sağlık çalışanı alımı yapılacağını ve ilk alım için gelecek hafta ilana çıkacaklarını söyledi.
Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Mynet.com sorumlu tutulamaz.
|Hisse Adı
|İzleyen Kişi