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Sağlık Bakanlığı 57 bin kişi alacak

23 Mart 2018 11:24

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, bu yıl toplam 57 bin doktor, sağlık personeli ve sağlık çalışanı alımı yapılacağını açıkladı.

Sağlık Bakanlığı 57 bin kişi alacak

 Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, bu yıl içinde 11 bin doktor, 27 bin sağlık personeli, 19 bin sağlık çalışanı alımı yapılacağını ve ilk alım için gelecek hafta ilana çıkacaklarını söyledi.

 
AA muhabirine açıklamalarda bulunan Bakan Demircan, bu yıl hemşire, ebe,  tekniker, uzman, teknisyen, laborant gibi kadrolar için 27 bin sağlık personeli  alınacağını belirtti.
 
Ayrıca 19 bin kamu işçisi alımı yapacaklarını anlatan Demircan, bu yıl  11 bin civarında doktorun da göreve başlayacağını kaydetti. Alımların üç aşamada gerçekleşeceğini ifade eden Demircan, birinci bölüm için gelecek hafta ilana çıkacaklarını ve alımların ise Nisan'da olacağını  vurguladı. Bakan Demircan, ikinci alımın Haziran'da, üçüncü alımın ise Eylül ya  da Ekim'de gerçekleşeceğini açıkladı.
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