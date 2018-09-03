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Sağlık Bakanlığı açıkladı 5 bin ilk okul mezunu alınacak

EKONOMİ HABERLERİ  | 03.09.2018 15:13 | Son Güncelleme

Sağlık Bakanlığı bünyesindeki memur personel eksikliğini karşılamak üzere farklı statülerde personel alımı yapacağını belirtti. Yayımlanan ilana göre toplamda 5 bin 298 kişilik boşluk ile en az ilkokul mezunu işçi memur ve personel alımı yapılacak. İşte diğer şartlar...

Sağlık Bakanlığı açıkladı 5 bin ilk okul mezunu alınacak

Devlet Personel Başkanlığı tarafından yapılmış olan duyuruya göre Sağlık Bakanlığı bünyesindeki memur personel eksikliğini karşılamak üzere farklı alanlarda personel alımı yapacağını açıkladı. Buna göre Sağlık Bakanlığı Merkez ve taşra teşkilatına istihdam edilmek üzere sürekli olarak çalışacak 5 bin 298 kişi alacak.

Söz konusu ilan ile Sağlık Bakanlığı 3 bin 591 Sürekli işçi, 432 Engelli işçi ve 1276 Eski hükümlü işçi olmak üzere toplamda 5 bin 298 personel alacak. Başvuru yapmak isteyen adaylar başvurularını İŞKUR üzerinden yapmaları gereklidir.

BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

Sağlık Bakanlığı alımını yapacağı bu pozisyonlar için 657 sayılı Devlet memurları kanunun 48. maddesindeki şartları taşımak, 18 yaşını doldurmuş olmak, En az ilköğretim mezunu olmak, Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan yaşlı veya emekli aylığı almıyor olmak, Engelliler için ilan edilen kadroya başvuran adaylar, durumlarını ilgili mevzuatına göre yetkili sağlık kuruluşlarından alınan engelliler için sağlık kurulu raporuyla belgelendirmeleri gerekmektedir.

BAŞVURULAR:

Başvuru yapacak adaylar başvurularına 04 Eylül 2018 tarihi ile başlayabilir ve en geç 13 Eylül 2018 tarihine kadar başvurularını gerçekleştirmeleri gerekmektedir. Buna göre başvurular başvuru tarihleri içerisinde İŞKUR sayfası üzerinden www.iskur.gov.tr adresi üzerinden yapılacaktır. İlgili ilan için herhangi bir öülakat yapılmayacak olup değerlendirmeler Kura çekimi ile yapılacaktır.

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