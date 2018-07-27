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Sağlık çalışanlarının beklediği yıpranma payı yasalaştı"

EKONOMİ HABERLERİ  | 27.07.2018 17:41 | Son Güncelleme

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan "Uzun zamandır gündemimizde olan sağlık çalışanlarının beklediği, sendikaların ısrarcı olduğu yıpranma payı, Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildikten sonra TBMM Genel Kurulu'nda da kabul edilerek yasalaştı" dedi.

Sağlık çalışanlarının beklediği yıpranma payı yasalaştı"

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, "Uzun zamandır gündemimizde olan sağlık çalışanlarının beklediği, sendikaların ısrarcı olduğu yıpranma payı, Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildikten sonra TBMM Genel Kurulu'nda da kabul edilerek yasalaştı." ifadesini kullandı.

Turan, yaptığı yazılı açıklamada, sağlık çalışanlarının merakla beklediği yıpranma paylarına ilişkin düzenlenmenin TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nun ardından TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildiğini belirtti.

AK Parti'nin yaptığı reformların başında sağlık konusunun geldiğini vurgulayan Turan, "Yapılan reformaların en başında sağlık gelmekte. Şehir hastanelerinden, acil hizmete kadar sağlık alanında ciddi iyileştirmeler yaptık. Sağlıkta yüzde 39,5 olan memnuniyet, bugün yüzde 75,5'lere ulaştı." değerlendirmesinde bulundu.

Turan, kararın tüm sağlık çalışanları için hayırlı olmasını dileyerek, şunları kaydetti:

"Sağlık çalışanlarının haklarını iyileştirmeye devam ediyoruz. Geçmiş yıllarda Cumhurbaşkanımızın sağlık çalışanlarına, 'Yıpranma payını getireceğiz.' şeklinde bir vaadi olmuştu. Bir sözümüzü daha yerine getirdik. Uzun zamandır gündemimizde olan sağlık çalışanlarının beklediği, sendikaların ısrarcı olduğu yıpranma payı, Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildikten sonra TBMM Genel Kurulu'nda da kabul edilerek yasalaştı. Tüm sağlık çalışanlarını ilgilendiren bu düzenlemeyle yılda 60 gün yıpranma payı verilecek. Aynı zamanda tabip ve diş hekimi emeklilerine, emekli aylıklarına ilaveten ek ödeme yapılacak. Sağlık çalışanlarının emeklerinin karşılığını almaları için çaba sarf ediyoruz."AA

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Anahtar Kelimeler:
sağlık çalışanı tbmm

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