FİNANS

Sağlık kuruluşlarında geçen yıl 89 bin tonu aşkın tıbbi atık toplandı

EKONOMİ HABERLERİ  | 25.12.2019 10:25 | Son Güncelleme

Sağlık kuruluşlarında geçen yıl 89 bin tonu aşkın tıbbi atık toplandı

Türkiye genelindeki sağlık kuruluşlarında geçen yıl 89 bin tonu aşkın tıbbi atık toplandı. Bunların yüzde 82,9'unun büyükşehirlerde biriktiği belirlendi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2018 yılına ilişkin "Tıbbi Atık İstatistikleri"ni yayımladı.

Buna göre, geçen yıl sonu itibarıyla Türkiye genelinde sağlık kuruluşlarında 89 bin 454 ton tıbbi atık elde edildi.

Faaliyette bulunan 1550 sağlık kuruluşunun kapsandığı çalışmada, toplam tıbbi atığın yüzde 92,3'ünün sterilize edilerek depolama alanlarına, yüzde 7,7'sinin ise yakma tesislerine gönderilerek bertarafının gerçekleştirildiği tespit edildi.

Tıbbi atığın yüzde 82,9'u 30 büyükşehirde toplandı. Toplam tıbbi atığın yüzde 25,1'i İstanbul, yüzde 7,6'sı Ankara ve yüzde 6,4'ü İzmir olmak üzere, yüzde 39,1'i 3 büyükşehirde bulunan sağlık kuruluşlarından toplandı.

TÜİK verilerine göre, 2018 yılındaki tıbbi atık göstergeleri şöyle:

Sağlık kuruluşu sayısı 1.550 Toplanan tıbbi atık miktarı (ton) 89.454 Sterilize edilerek depolama alanlarında bertaraf edilen (ton)

82.559 Yakma tesislerinde bertaraf edilen (ton) 6.895

Şeytanın aklına gelmez! Uyuşturucuları saklamak için... Şeytanın aklına gelmez! Uyuşturucuları saklamak için...
Hobi olarak başladığı takunya yapımı mesleği olduHobi olarak başladığı takunya yapımı mesleği oldu
TÜİK - Sektörel güven hizmet, ticaret ve inşaatta yükseldiTÜİK - Sektörel güven hizmet, ticaret ve inşaatta yükseldi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Sağlık kuruluşları Tıbbi Atık İstatistikleri TÜİK

En Çok Okunan Haberler

Ekrem İmamoğlu'ndan Kanal İstanbul açıklaması

Ekrem İmamoğlu'ndan Kanal İstanbul açıklaması

Vahşet! 1 haftada 200 kişi öldürüldü

Vahşet! 1 haftada 200 kişi öldürüldü

Asgari ücrette tarih belli oldu

Asgari ücrette tarih belli oldu

Halkbank'tan yüzde 100 faiz indirimi

Halkbank'tan yüzde 100 faiz indirimi

Yerli otomobile ilişkin ikinci fotoğraf paylaşıldı

Yerli otomobile ilişkin ikinci fotoğraf paylaşıldı

Bakan duyurdu! Enerji Kimlik Belgesi olmayan binalarda alım satım yapılmayacak

Bakan duyurdu! Enerji Kimlik Belgesi olmayan binalarda alım satım yapılmayacak

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Merkez Bankası duyurdu: 31 Aralık son tarih

Merkez Bankası duyurdu: 31 Aralık son tarih

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması

Asgari ücrette ilk rakam belli oldu

Asgari ücrette ilk rakam belli oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Arap turistlerin Karadeniz’deki yatırımları giderek artıyor

Arap turistlerin Karadeniz’deki yatırımları giderek artıyor

Turkcell mühendisleri tarafından geliştirilen yerli e-posta servisi YaaniMail tanıtıldı

Turkcell mühendisleri tarafından geliştirilen yerli e-posta servisi YaaniMail tanıtıldı

Afşin-Elbistan C Termik Santrali için acele kamulaştırılma yapılacak

Afşin-Elbistan C Termik Santrali için acele kamulaştırılma yapılacak

2020 HEDEFLERİ - Demir ve demir dışı sektörü Kuveyt'e ihracatı ikiye katlayacak

2020 HEDEFLERİ - Demir ve demir dışı sektörü Kuveyt'e ihracatı ikiye katlayacak

İş Bankası Alipay ile işbirliğini üye iş yerlerine de taşıdı

İş Bankası Alipay ile işbirliğini üye iş yerlerine de taşıdı

2020 HEDEFLERİ - Kalite ve verimli çalışmanın etkisi büyük olacak

2020 HEDEFLERİ - Kalite ve verimli çalışmanın etkisi büyük olacak

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.