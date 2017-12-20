Sağlık sektöründe büyük işbirliği

Master hücreden biyolojik ilaç geliştirme ve üretiminde, dünyada en yüksek teknolojiye sahip Güney Kore’de, yenilikçi ürünleriyle öne çıkan Polus ile global yatırım ortaklığı yapan yüzde 100 yerli sermayeli ilk Türk şirketi Pharmactive, Türkiye’de bir üretim tesisi kurma konusunda anlaşmaya vardı. Pharmactive, üretilen ürünlerin 34 ülkede satış ve pazarlama hakkını aldı.

Pharmactive ve Polus ortaklığıyla kurulacak üretim tesisi ile Türkiye, kök hücreden itibaren çalışarak, biyoteknolojik ilaç üretebilen dünyadaki sayılı ülkeler arasına girecek. Uluslararası standartlarda biyoteknolojik ilaç üretebilen ABD, İngiltere, Japonya, Güney Kore, İsviçre’nin ardından Türkiye, bu teknolojiye sahip 6.ülke olacak.

Güney Koreli Polus Şirketi ile yüzde 100 yerli sermayeli Türk şirketi Pharmactive biyoteknoloji alanında yapacakları yatırımla ilgili bir basın toplantısı düzenlendi. Pharmactive İlaç Üretim Tesisinde düzenlenen basın toplantısında Pharmactive Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Sancak, Polus Yönetim Kurulu Başkanı Seung Heon Nam, Pharmactive Yönetim Kurulu Üyesi Levent Selamoğlu, Pharmactive Teknik Operasyonlardan Sorumlu Genel Müdürü Fatih Elay bilgi verdi.

Pharmactive Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Sancak, yüzde 100 yerli sermayeye sahip Pharmactive’in; Türkiye için de, yeni ve önemli olan, dikkat çekecek açılımlarını aktardı.

Sancak, Pharmactive’in yenilikçi ve biyobenzer ürünlerin hastalara erişimini kolaylaştırmak vizyonu ile kurulan Güney Koreli global bir şirket olan Polus ile 2016 yılında ortak olduğunu vurguladı. Bu ortaklığın, Türkiye’de yeni bir üretim tesisi kurma fikriyle taçlanarak, yatırım ortaklığına dönüştüğünü belirten Pharmactive Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Sancak, Türkiye’nin ilgisini çekecek yatırım hamlesini ve yaşanan süreci şöyle özetledi:

“Bu yeni anlaşma ile Pharmactive master hücre kültürüne sahiplik hakkı, biyoteknolojik ürün AR-GE teknolojilerine erişim hakkının yanında, dünya standartlarında ve global klinik çalışmalarla geliştirilecek biyobenzer ürünlerin Türkiye, Rusya, BDT, Ortadoğu ve Doğu Avrupa bölgesinde 34 ülkede münhasır satış ve pazarlama haklarına sahip olmuştur.

Global klinik çalışmalara Türkiye‘den merkezlerin katılımı ve klinik deneyim sağlanacaktır.

Ayrıca, Türkiye’de bir üretim tesisi kurulacak ve bu tesis Avrupa ve Amerika sağlık otoritelerinden (FDA) onaylı olacaktır. Bu vesileyle Türkiye’de olmayan yüksek teknoloji ülkemize transfer edilecek ve bu tesislerde farklı biyolojik ürünler de geliştirilebilecektir.

Biz Türkiye’de biyoteknoloji alanında AR-GE ve üretimde istihdam yaratmayı ve ülkemizin ihtiyaç duyduğu ‘teknolojik insan’ kaynağına katkı sağlamayı hedefliyoruz. Bu tesislerde üreteceğimiz ürünler, Türkiye, 34 çevre ülke pazarına ek olarak Avrupa ve Amerika’ya da gönderilecek, ülkemizin ilaç alanındaki cari açığının azaltılmasında önemli katkı sağlayacaktır.”

BİYOTEKNOLOJİ YATIRIMI

Polus Yönetim Kurulu Başkanı Seung Heon Nam, Saya Grup bünyesindeki Pharmactive İlaç ile biyoteknoloiji alanında önemli bir yatırıma başladıklarını açıkladı. Biyoteknolojik ilaç sektörünün dünyada hızla geliştiğini ve pazar payının hızla arttığına dikkat çeken Nam, “Dünya genelinde 5 ülke biyoteknolojik ilaç üretiyor. Bu ülkeler ABD, İngiltere, Japonya, Güney Kore, İsviçre. Polus ve Pharmactive ortaklığında gerçekleştirilecek yatırımla Türkiye, biyoteknoloji alanında dünya standartlarında ilaç üretebilen 6.ülke olacak” dedi.

Biyobenzer ilaç üretiminde oluşturulan bu ortaklığı “kan kardeşliğine” benzeten Nam, ilk olarak Güney Kore’de bir fabrika yatırımına başladıklarını kaydetti. Yaklaşık 230 milyon dolarlık yatırım hakkında bilgi veren Nam, Güney Kore’deki üretim tesisi yatırımının yanı sıra Türkiye’de Pharmactive ile ortak olarak 2018’nin ikinci yarısında yeni bir fabrika yatırımına daha başlayacaklarını bildirdi. Bu yatırım ile birlikte Türkiye’nin biyobenzer ilaç üretiminde önemli bir rol oynamaya başlayacağını ifade eden Nam, Türkiye ile Güney Kore arasında çok uzun yıllara dayanan “kardeşlik” ilişkisinin bu yatırım ile bir kez daha öne çıkacağını dile getirdi. AB ve ABD normlarının farklı olduğunu ve Polus’un bu iki farklı noktadan onay alabildiğini belirten Nam, “Türkiye’de yapılacak tesisin Güney Kore’deki tesisle aynı zamanda onay almasını bekliyoruz. Türkiye’den ürünleri Avrupa’ya göndereceğiz. Saya Grup’un bünyesindeki izinlerle 34 ülkeye ihraç edilecek ve tedariki de buradan sağlanacak. Fabrikada üretilen ürünlerin yüzde 5’i iç pazarda kalacak, yüzde 95 i ihraç edilecek. Güney Kore’deki Fabrika ile Türkiye’deki fabrika aynı üretim kabiliyetine sahip olacak. Uzun vadede hangi ürünün Türkiye’de hangisinin Kore’de üretileceğine kara vereceğiz. En güvendiğimiz ürünlerden mutabık kaldıklarımızı tüm dünya için Türkiye’de üreteceğiz” diye konuştu.

200 MİLYON DOLARI AŞAN YATIRIM

Pharmactive ile ilgili bilgiler veren Haluk Sancak, Pharmactive’in üretim tesislerinin 200 milyon doların üzerinde bir yatırımla, yıllık 330 milyon kutu üretim kapasiteli, 108 bin metrekare alana kurulu, Türkiye’nin en büyük ve en modern üretim tesislerinden biri olduğunu da söyledi.

Sancak’ın verdiği bilgilere göre, Pharmactive İlaç Fabrikası, yılda 230 milyon kutu katı ( tablet, kapsül, toz), 57 milyon kutu yarı katı ( krem, jel, merhem ve losyon) ve 43 milyon kutu likit (şurup, süspansiyon, sprey ve damla) üretebiliyor. Sancak, bu tesisin genişleme alanlarının da devreye alınmasıyla birlikte, yıllık 550 milyon kutunun üzerinde üretim kapasitesiyle, Avrupa’nın sayılı ilaç üretim tesislerinden biri olacağını belirtti.

Pharmactive Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Sancak, ilk ürünlerini 2013 yılında Türkiye’de doktor ve eczacıların hizmetine sunan Pharmactive’in, 2017 yılını 175 milyon TL ciro ve 648 kişilik istihdam ile kapattığını belirtirken, 2018 yılında 322 milyon TL ciro ve 855 kişilik istihdam hedeflediklerini bildirdi.

ÜRETİM YILDA 100 MİLYON KUTUYU AŞACAK

Haluk Sancak’tan yansıyan bilgilere göre, GSK, Abbott, AstraZeneca, Reckitt Benckiser, Sandoz gibi çokuluslu firmalar ile yapılmış olan stratejik üretim işbirlikleri, ayrıca Türkiye ve İhracat pazarlarından gelen kutu satışları ile Pharmactive; 2018 yılında Türkiye’de yılda 100 milyon üzeri kutu üretim çıtasını aşan, az sayıdaki firmadan biri olacak ve bu üretimleri ile Sağlık Bakanlığı’nın cari açığı azaltma hedefine katkı sağlayacak.

Haluk Sancak, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından onaylı AR-GE merkezlerinin de 3200 metrekarelik alanda kurulu, yüksek teknolojik donanıma sahip olduğunu belirtti. Pharmactive Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Sancak, şunları söyledi:

“Pharmactive, uzman kadrosuyla 5 yılda 101 eşdeğer molekül ve 156 dozaj formu geliştirerek Türkiye’de ve Avrupa pazarlarında ruhsat başvuruları yapmıştır. Her yıl cirosunun yüzde 6’sını AR-GE faaliyetlerine ayıran Pharmactive, Ar-Ge merkezinde yeni yüksek teknolojili eşdeğer ilaçlar geliştirerek portföyünü genişletmektedir.”

İLK 5 EŞDEĞER FİRMA ARASINA GİRMEK

Sancak, Pharmactive’in Türkiye’de önümüzdeki 5 yıl içinde ilk 5 eşdeğer firma arasında yer almayı hedeflediğini vurgularken, 456 kişilik tanıtım pazarlama kadrosu ve birçok uzmanlık alanına hitap eden 156 ürünü ile sektördeki tutarlı büyümesini sürdürdüğünü, hekimlere hastaları için tercih edebilecekleri kaliteli eşdeğer ürünler sunduğunu belirtti.

“İhracatta kendisine Avrupa Birliği pazarlarını hedef alan Pharmactive, 2013 yılında üretimlerine başladıktan çok kısa süre sonra, 2015 yılında Almanya Sağlık Bakanlığı BfArM’dan üretim tesisleri için GMP onayını aldı” diyen Haluk Sancak, Avrupa’nın herhangi bir ülkesine, tesislerinde üretilen ürünlerini gönderebilme yetkisini elde ettiklerini, 2017 yılında bu sertifikalarını yenileyerek sürdürülebilir kıldıklarını söyledi.

CİRONUN YÜZDE 25’i İHRACAT HEDEFİ

Pharmactive cirosunun yüzde 25’ini ihracat pazarlarından gerçekleştirmeyi hedefliyor.

Sancak, iki yıldır çalışmalarını yürüttükleri ve kendi AR-GE’lerinde geliştirdikleri ilaçlarını, Kasım 2017 yılında ilk eşdeğer ürün olarak Almanya, İngiltere, Fransa, İspanya, İtalya, Portekiz’in de aralarında bulunduğu 10 Avrupa Birliği ülkesinde doktor ve eczacıların hizmetine sunduklarını belirtti.

Haluk Sancak’ın verdiği bilgiye göre; Türkiye’nin yüzde 100 yerli ilaç şirketleri arasında ihracat lideri olmayı hedefleyen Pharmactive şu ana kadar 28 ülkede 350 ruhsat başvurusu yaptı.

Kısa ve orta dönem ihracat hedefleri dahilinde 2020 yılı sonuna kadar Avrupa ve bölge ülkelerinde Pharmactive ürünlerinin satışına başlanması hedefleniyor.