FİNANS

Sağlıkta devrim gibi yenilik

19 Şubat 2018 17:22

Sağlık Bakanlığı, hastanelerin acil servis koridorlarını rahatlatacak yeni bir çalışma için kolları sıvadı. Kalacak yeri olmayan ve acil servislerdeki banklarda gecelemek zorunda kalan ihtiyaç sahibi hasta yakınlarına bedava konaklama imkanı sağlanacak.

Sağlıkta devrim gibi yenilik
Sağlık Bakanlığı, acil servislerde yaşanan sorunlara çözüm aramaya devam ediyor. Bakanlık yetkilileri, hastaların ve yakınlarının ilk müdahalenin ardından tedavi sürecinde yaşadıkları konaklama sorunlarına işaret etti. hasta yakınlarının hastane banklarında yatmak zorunda kaldıklarını vurgulayan yetkililer, bu sorunu çözmek amacıyla Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na bağlı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü'nün de desteğiyle ortak bir çalışma yapılacağını kaydetti.
 
 
Habertürk'ün haberine göre, ihtiyaç sahibi, kalacak yeri olmayan hasta yakınlarına, acil servise en yakın otellerle anlaşılarak konaklama imkânı sunulacak. Hastaneye başka illerden gelen hastalar da bu hizmetten yararlanacak. Uygulamanın hasta yoğunluğu olan belirli hastanelerin acil servislerinde söz konusu olacağı belirtildi. Bu hizmet için, ihtiyaç sahibi hasta yakınlarından ücret talep edilmeyecek. Yetkililer, bu sayede acil servislerde insan kalabalığının önüne geçilebileceğini ifade etti. Yetkililer, "Acil deniliyor ama hasta ve yakınının işleri uzun sürebiliyor. Acillerde, yoğun insan trafiği oluyor. Hasta yakınları hastanenin banklarında uyuyor. Kalacak yeri olmayan hasta yakınları için acile en yakın otelde konaklama imkânı sağlanacak" dedi.
 
ŞEHİR MERKEZİNDEN TAŞINACAK
 
 
Bazı devlet hastanesi acillerinin fiziki şartlarının yetersiz olduğunu kaydeden yetkililer, "Bazılarını ne kadar düzenlenirse düzenlensin çözemiyoruz. Bu yüzden bazı hastaneler ve aciller şehir hastanelerinin etrafına taşınacak" diye konuştu. Bunlar arasında Ankara'da Dr. Sami Ulus ve Numune Hastanesi de bulunuyor. Yetkililer, şehir hastanelerine ulaşmada sıkıntı yaşayanlar için muhtelif semtlerde butik hastanelerin yapılacağını kaydetti.
 

 

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Okuyucu Yorumları24 yorum
  • 88 Oy
    bedavaya günahınızı bile vermezsiniz
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  • 60 Oy
    Bırakın Fasa fisoyu hastahanelerde uzman doktor kalmadı hepsi özel sektörde Prof zaten koydunsa bul proflar devletin hastanesini muayene hane olarak kullanıyor rakamlar uçtu en ucuz Prof muayenesi 500-600 tl. Acil hastalara ilk müdahale en erken 15-20 dakika rezillik diz boyu
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  • 72 Oy
    Kesin kendi tanidik ve akrabalari icin yapiyorlardir.Sorsan garibana yok derler.
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  • 46 Oy
    bir kere acil serviste işlemler neden uzuyor onu anlatın.orada uzun işlem olmamalı.çözemiyorsan sevket yukarıya.
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  • 44 Oy
    bedava deme yanlış anlaşılır.
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  • 16 Oy
    Çok büyük devrim. Sağlık sorunu kökünden çözüldü desenize. !!!
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  • 17 Oy
    bırakın bu işleri de acillere bir doktor daha koyun ..insanlar acile geliyor saatlerce kuyruk bekliyor
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  • 12 Oy
    Ankara Dış kapı araştırma hastanesinde koltukta uyuklamak bile yasak.Güvenlik hemen müdahale ediyor.Reziilik...
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  • 9 Oy
    Her kalemde SGK lidan ,emekliden 30 yıl prim ödeyenden dünyanın parasını topla vatandaş hasta olduğunda hastaneye gitmeye çekinir hâle gelsin sonra acil servis parasız deyip lutfedermis gibi fakiri ölüme razı et, Suriyeliler sizin öz vatandaşlarınız, vatandaşın sizin gözünüzde her anlamda hic mi hic değeri yok
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  • 7 Oy
    savaş ayın progmı aklıma geldı nerden nereye
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  • 9 Oy
    sosyal devletin neoliberal politikalarla azına ..ldığı için bu bir lütuf gibi geliyor.devlet bunu yapmak zorunda.vergi ödüyoruz.devrim mevrim değil yani.
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  • 5 Oy
    Zaten bunu şimdi Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı olan Ahmet Eşref Fakıbaba,Şanlıurfa Belediye Başkanı iken çözmüştü.Erkekler için Hastanenin bir tarafında kadınlar için diğer bir yanında büyük geniş oturma kalma ve uyuma yerleri yapmıştı.Güvenlik te tam karşılarında idi.Ben bir acil hasta için 2014 kasımında Bursadan gittim hayran kalmıştım.
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  • 10 Oy
    hepsı secım vaadı masal
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  • 5 Oy
    Yatacak yeri Boşver in . Dahiliye . Genel cerrahi . Ortopedi bölümlerine doktor alın DOKTOR
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  • 8 Oy
    kaynak takvim mi sabah mı yeni şafak mı yoksa abdülkadir selvi mi.
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  • 4 Oy
    Sağlık sektöründe kesilen paralarla hasta yakınlarının 5 yıldızlı otellerde kalmalar gerekiyor. Sağlıkta herşey paralı olmuş. Sağlık sektörü eskisinden daha kötü hale gelmiştir
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  • 4 Oy
    her şeyi bedava yapın nasıl olsa dolaylı fazlasıyla alıyorsunuz
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  • 1 Oy
    hasta yakınlarına otel başlangınç için iyi. ama,yeni yapılan hastanelerde ek olarak otel yerine hastane arazisinde uygun yer yapılması gerekiyor.
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  • 1 Oy
    Hadi bakalım
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  • 1 Oy
    Hadi hayırlısı
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  • 3 Oy
    İlaçla 15 zam yapsa özel otel bırakacaklar oraya niye askeri ücrete 15 vermiyor
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  • 5 Oy
    ferdinin şarkısı bağladım gönlümü bir vefasıza traş traş bağlama neymiş en yakın hospital yakını otel mış mış mış .
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  • 1 Oy
    yoğunluk azalmaz artar. . Özel hastanelerin fark almasını yasaklayın, halkımız buralarada gidebilsin, sorun çözülmüş olur.
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  • 7 Oy
    neden cami yapacağınıza hastahane yapmıyorsunuz kişiler mecbur kalmasın konaklamaya neden refakatçılığı kaldırmıyorsunuz daha çok hastahane personeli almıyorsunuz neden hiç avrupa ülkelerinin sağlık kurumlarını örnek almıyorsunuz avrupa sizin neyinizi kıskanacak acaba hep geçici çözümler kalıcı asla yok işte akp nin sözde sağlık devrimi 16 yıldan beri ortada önce insana vatandaşına değer verin
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