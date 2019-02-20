FİNANS

Sahibinden.com’dan "satılacağı iddialarına" ilişkin açıklama

EKONOMİ HABERLERİ  | 20.02.2019 15:54 | Son Güncelleme

Sahibinden.com, medyada şirketin satılacağına ilişkin çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını ve gündemlerinde böyle bir konunun bulunmadığını duyurdu.

Sahibinden.com’dan "satılacağı iddialarına" ilişkin açıklama

Sahibinden.com, şirketin satılacağı yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Sahibinden.com’dan e-ticaret platformunun satılacağına yönelik medyada yer alan iddialara ilişkin yazılı bir açıklama yapıldı.

Açıklamada, söz konusu haberin gerçeği yansıtmadığı belirtilerek, “Bugün bir ulusal gazetede ‘4,8 milyar dolara sahibinden site’ başlıklı bir haber yayınlanmıştır. Söz konusu haber gerçeği yansıtmamakta olup şirketimizin gündeminde böyle bir konu bulunmamaktadır. Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi adına saygılarımızla dikkatinize sunuyoruz.” denildi.

Bir ulusal gazetede yayımlanan haberde, Türkiye'nin en büyük e-ticaret sitelerinden biri olan sahibinden.com'un rekor fiyatla bir İngiliz firmaya satılacağı iddia edilmişti.

KAYNAK:AA

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sahibinden.com satış

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