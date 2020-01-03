sahibinden.com, geçen yıla ait verilerini açıkladı

İSTANBUL (AA) - E-ticaret platformu sahibinden.com, geçen yıla ait verilerini paylaştı.

sahibinden.com’un açıklamasına göre, platform, kullanıcı, ziyaret ve sayfa görüntüleme sayılarında rekorunu 5 ay üst üste yenileyerek büyük bir başarıya imza attı. Platformun aylık kullanıcı sayısı geçen yıl sonu itibarıyla 46,8 milyona ulaştı.

Google, Youtube, Facebook, Twitter ve Instagram’dan sonra Türkiye’nin en çok ziyaret edilen internet platformu olan sahibinden.com’un kullanıcıları, sahibinden.com’un mobil uygulamasını da çok sevdi. Geçen yıl mobil uygulamanın kullanıcı sayısı bir önceki yıla oranla yüzde 16 arttı.

“Sohbet olmadan alışveriş olmaz” diyenler sahibinden.com üzerinden 267 milyon kere mesajlaştı. Kullanıcılar sahibinden.com’da hayallerini süsleyen ilanları araştırırken her ziyarette ortalama 12 dakika zaman geçirdi. Geçen yıl içinde sahibinden.com’da yaklaşık 2 milyon satılık ev ilanı verildi.

Yıl boyunca 42 milyar arama yapıldı. Otomobil, kamyonet, kamyon, minibüs, otobüs ve özel amaçlı olmak üzere 6 milyona yakın vasıta ilanı verildi. Yaklaşık 18 milyon ilan toplamda 308 milyon defa favorilere eklendi. “Türkiye’nin Favorisi” ise 5 bin 686 defa favorilere eklenerek rekor kıran 2018 model beyaz motokaravan oldu.