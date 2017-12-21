Sahte e-Devlet’e dikkat

Kamu kuruluşlarına ait birçok uygulamanın sahtesinin yapıldığı ve bu uygulamaların zararlı aktiviteleri içinde barındırdığı tespit edildi.

BTK Başkanı Ömer Fatih Sayan, e-Devlet, HGS, SGK, e-okul gibi popüler isimlere sahip 40 uygulamanın analizi sonucu 32 uygulamanın sahte çıktığını ve bunların mobil uygulamalarından bir kısmının zararlı aktivite içerdiğinin tespit edildiğini bildirdi.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Başkanı Ömer Fatih Sayan, Türkiye Bilişim Derneği (TBD) tarafından düzenlenen 34. Ulusal Bilişim Kurultayı’nın açılışında yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Yürüttüğümüz çalışma çerçevesinde e-devlet, HGS, SGK, e-okul gibi popüler isimlere sahip 40 civarında uygulamanın analizi neticesinde 32 uygulamanın sahte olduğu ve bu sahte mobil uygulamaların bir kısmının zararlı aktivite içerdiği tespit edildi. Zararlı ve sahte uygulamalar gerçeğinin aksine kurulum sırasında kullanıcıdan gereksiz izinler istiyor. Örneğin, kullanıcının konum bilgisine, hoparlör ve mikrofonuna ve adres defterine erişme gibi izinleri vermesi halinde, sahte uygulama sahibi saldırganlar, kişisel verilere kolayca erişebiliyor.”

BANKALARDA DA VAR

Son aylarda ortaya çıkan bir başka sahtecilik olayının bankacılık uygulamalarında görüldüğüne dikkati çeken Sayan, kişilerin SMS bilgisine kadar erişme izni alan sahte uygulamaların, bankacılıkta bir defaya mahsus üretilen şifrelerin dolandırıcılık faaliyetlerinde kullanılmasına yol açtığını bildirdi. Sayan, bu konuda vatandaşları bilinen mecralardan uygulama indirmeleri, mağazalardaki uygulamaların sahte olup olmadığını anlamak için indirilme sayısına, kullanıcı yorumlarına, yayıncısının ve iletişim bilgilerinin kurumsal ve doğru olup olmadığına, uygulama kurulumu sırasında istediği izinlerin gerekli olup olmadığına bakmaları konusunda uyardı.

KATMA DEĞERLİ ÜRÜN

Aktepe, 2017’ye kadar en büyük hedeflerinin ülke genelinde sayısal okuryazarlılık oranının artırılması olduğunu belirterek, “2017 yılı başından itibaren ise TBD olarak en büyük amacımız ülkemizin dijital olgunluk seviyesinin artırılması ve dijital ekonominin büyütülmesi olmuştur” dedi. Gelecek yıl mevcut kapasiteyi ekonomik değere dönüştürmeyi hedefleyerek ticarileştirme faaliyetlerine odaklanılması gerektiğini anlatan Aktepe, “İhracatımızda katma değeri yüksek olan ürünlere yönelmeliyiz” dedi.AA