Sahte e-Devlet’e dikkat

21 Aralık 2017 09:50
Sahte e-Devlet’e dikkat

Kamu kuruluşlarına ait birçok uygulamanın sahtesinin yapıldığı ve bu uygulamaların zararlı aktiviteleri içinde barındırdığı tespit edildi.

Kamu kuruluşlarına ait birçok uygulamanın sahtesinin yapıldığı ve bu uygulamaların zararlı aktiviteleri içinde barındırdığı tespit edildi. 
 
BTK Başkanı Ömer Fatih Sayan, e-Devlet, HGS, SGK, e-okul gibi popüler isimlere sahip 40 uygulamanın analizi sonucu 32 uygulamanın sahte çıktığını ve bunların mobil uygulamalarından bir kısmının zararlı aktivite içerdiğinin tespit edildiğini bildirdi.
 
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Başkanı Ömer Fatih Sayan, Türkiye Bilişim Derneği (TBD) tarafından düzenlenen 34. Ulusal Bilişim Kurultayı’nın açılışında yaptığı açıklamada şunları söyledi:
 
“Yürüttüğümüz çalışma çerçevesinde e-devlet, HGS, SGK, e-okul gibi popüler isimlere sahip 40 civarında uygulamanın analizi neticesinde 32 uygulamanın sahte olduğu ve bu sahte mobil uygulamaların bir kısmının zararlı aktivite içerdiği tespit edildi. Zararlı ve sahte uygulamalar gerçeğinin aksine kurulum sırasında kullanıcıdan gereksiz izinler istiyor. Örneğin, kullanıcının konum bilgisine, hoparlör ve mikrofonuna ve adres defterine erişme gibi izinleri vermesi halinde, sahte uygulama sahibi saldırganlar, kişisel verilere kolayca erişebiliyor.”
 
BANKALARDA DA VAR
 
Son aylarda ortaya çıkan bir başka sahtecilik olayının bankacılık uygulamalarında görüldüğüne dikkati çeken Sayan, kişilerin SMS bilgisine kadar erişme izni alan sahte uygulamaların, bankacılıkta bir defaya mahsus üretilen şifrelerin dolandırıcılık faaliyetlerinde kullanılmasına yol açtığını bildirdi. Sayan, bu konuda vatandaşları bilinen mecralardan uygulama indirmeleri, mağazalardaki uygulamaların sahte olup olmadığını anlamak için indirilme sayısına, kullanıcı yorumlarına, yayıncısının ve iletişim bilgilerinin kurumsal ve doğru olup olmadığına, uygulama kurulumu sırasında istediği izinlerin gerekli olup olmadığına bakmaları konusunda uyardı.
 
KATMA DEĞERLİ ÜRÜN
 
Aktepe, 2017’ye kadar en büyük hedeflerinin ülke genelinde sayısal okuryazarlılık oranının artırılması olduğunu belirterek, “2017 yılı başından itibaren ise TBD olarak en büyük amacımız ülkemizin dijital olgunluk seviyesinin artırılması ve dijital ekonominin büyütülmesi olmuştur” dedi. Gelecek yıl mevcut kapasiteyi ekonomik değere dönüştürmeyi hedefleyerek ticarileştirme faaliyetlerine odaklanılması gerektiğini anlatan Aktepe, “İhracatımızda katma değeri yüksek olan ürünlere yönelmeliyiz” dedi.AA
 
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Okuyucu Yorumları13 yorum
  • 61 Oy
    ÖNLEMİNİ ALMAK SİZİN GÖREVİNİZ
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  • 51 Oy
    Sen gerekli kontrolleri yaparak gerekeni yapacaksın. Vatandaş nereden bilsin gerçek mi sahte mi?
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  • 44 Oy
    vatandaş nereden anlayacak, milleti bilişim uzmanı mı sanıyorsunuz. kendi sitenizle ilgili tüm güvenlik tedbirlerinin alınması sizin zorunluluğunuzdur ve sorumluluğunuzdur.
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  • 29 Oy
    niye hakkımızı korumuyorsunuz kendimizi kendimizmi koruyacağız
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  • 33 Oy
    Devlet neyi doğru dürüst yaptı da
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  • 31 Oy
    Türkiye de neyimiz tam ve doğru ki.
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  • 17 Oy
    Akşam olur gizli gizli ağlarım Kaderin dilinden iyi anlarım Keder öğütmekle geçti yıllarım Beni değirmende taşa döndürdün...
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  • 10 Oy
    Söyle Devletin bu işleri adam gibi yapması için himayesinde çalısan Memur kardeslerimize söyleyin bi zahmet yerlerinden kalkıp işlerini yapsınlar
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  • 9 Oy
    Otellerde, motellerde, pansiyonlarda bile kimlik fotokopisi alınırsa, kimin eline geçeceği bilinmezse, emniyet istiyor deniliyorsa; telefon numarası alırken, kapatırken yine fotokopi isteniyorsa bir sorun var ortada demek. Ayrıca ne olduğu bilinmeyen yok sigorta, yok bilmem ne deyip aranıyorsa,dolandırıyorsa ...bu telefon numaralarını veren şirketler ne kadar sorumlu peki!
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  • 5 Oy
    Devlet bu sahtekarlar ile baş edemiyorsa,sorunu, yöneticiler çözemiyor demektir.istenildiğinde bazı şeyleri bu hükümed yasaklıyorsa;bunları da yasaklamalı ki vatandaş rahatlasın.
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  • 2 Oy
    her işlemi internet aracılığı ile teşvik edenler ve tüm herkesin bilgilerini bir sisteme aktaranlar, özellikle bankalar eft / havale vb bankacılık işlemini yaptırmaya kalkanlar bu kötü amaçlı yazılımlar için hiç mi güvenliğiniz yok, bazı bankalar eleman çıkarttı herkes internetten yapsın işlerini diye, biz vatandaşlar ne yapsın... önlemini alacak da devlet ve bankalar olmasını gerek...
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  • 1 Oy
    istediğinizde herhangi bir siteye engeli koyabiliyorsunuz kimse giremiyor. bunlara neden engel olamıyorsunuz. katma değeri yüksek devlete daha çok domalın deseydin bari
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  • 0 Oy
    gece kondu meskene gittim mercan da katlı otoparkın yanın da 6-7 kişi oturmuş kahve içiyorlardı. mesai saatleri içersin de. ada pafta ya bakacaktı 2 parmak klavye kullanıyor yaklaşık 50 yaşların da gelen giden kimse yok öyle boş boş oturuyorlardı 3-4 kere gittim her defasın da boş boş oturuyolardı. (inanmayan gidip baksın)
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