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Sakarya'dan 8 ayda 138 ülkeye ihracat

EKONOMİ HABERLERİ  | 25.09.2019 12:14 | Son Güncelleme

Türkiye'nin otomotiv ihracatında lokomotif şehirleri arasında yer alan Sakarya, yılın 8 ayında 138 ülke ve 10 serbest bölgeye 3 milyar 339 milyon 607 bin dolarlık dış satım gerçekleştirdi.

Sakarya'dan 8 ayda 138 ülkeye ihracat

Toyota, TürkTraktör ve Otokar gibi üreticilerin yer aldığı Sakarya'dan, yılın 8 ayında 138 ülkeye ihracat yapıldı.

AA muhabirinin, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden derlediği bilgiye göre, İstanbul, Kocaeli, Bursa, İzmir, Ankara ve Gaziantep'in ardından ihracatta 7. sırada bulunan Sakarya'da, ağustos ayında 188 milyon 983 bin dolarlık dış satım gerçekleştirildi.

Başta otomotiv olmak üzere makine ve aksamları, demir ve demir dışı metaller, iklimlendirme sanayi ile kimyevi maddeler ve mamulleri sektörleriyle Türkiye'nin toplam ihracatına yaklaşık yüzde 3 katkı sağlayan kent, yılın 8 ayında toplamda 138 ülke ve 10 serbest bölgeye 3 milyar 339 milyon 607 bin dolarlık dış satım yaptı.

OTOMOTİV İHRACATI, YÜZDE 91,5 İLE ZİRVEDE

Toyota, TürkTraktör ve Otokar gibi önemli firmalarıyla İstanbul, Bursa ve Kocaeli'nin ardından en fazla otomotiv ihracatı yapan 4. il olan Sakarya'nın, ocak-ağustos aylarındaki toplam ihracatının yüzde 91,5'luk kısmı bu alanda gerçekleşti.

Sakarya, otomotiv sektöründe ocak-ağustos döneminde 3 milyar 56 milyon 83 bin dolarlık dış satım gerçekleştirdi.

Kentte en fazla ihracat yapılan ikinci sektör 45 milyon 753 bin dolarla "demir ve demir dışı metaller", üçüncü sektör 38 milyon 782 bin dolarla "makine ve aksamları" oldu. Bunları 33 milyon 959 bin dolarla "iklimlendirme sanayi" ile 30 milyon 205 bin dolarlık ihracatla "kimyevi maddeler ve mamulleri" sektörleri izledi.

Bu yılın 8 ayında geçen yıla göre en fazla ihracat artışı ise yüzde 300,68 ile "kuru meyve ve mamulleri" ve yüzde 114,92 ile "mücevher" sektöründe yaşandı.

EN ÇOK İHRACAT BİRLEŞİK KRALLIK'A

Bu yıl ocak-ağustos döneminde en çok ihracat 370 milyon 265 bin dolarla Birleşik Krallık'a yapıldı.

Sakarya'nın en fazla ihracat yaptığı ikinci ülke 328 milyon 672 bin dolarla Fransa oldu. Bu ülkeleri sırayla 252 milyon 542 bin dolarla Almanya, 248 milyon 37 bin dolarla İspanya ve 245 milyon 499 bin dolarla İsrail izledi.

KAYNAK:AA

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Anahtar Kelimeler:
otomotiv ihracatı Sakarya

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