Sakatat fiyatları altınla yarışacak

Et ithalatının ardından sakatat olarak adlandırılan işkembe 10 TL'den 16 TL'ye, karaciğer 30 TL'den 38 TL'ye, kelle 12 TL'den 18 TL'ye yükseldi. Fiyatlardaki artışı önlemek için ithal et yerine, hayvanların canlı olarak Türkiye'ye getirilmesi gerektiğini ifade eden Türkiye Kasaplar Federasyonu Başkan Vekili ve Antalya Kasaplar Odası Başkanı Osman Yardımcı, bu yapılmazsa sakatatın altınla yarışacağına dikkat çekti.



Fiyatların artmasının ana nedeninin ithal etin kesiminin yurtdışında yapılması ve kesilen hayvanların sakatatlarının ülkeye getirilmeyişi olduğunu dile getiren Türkiye Kasaplar Federasyonu Başkan Vekili ve Antalya Kasaplar Odası Başkanı Osman Yardımcı, ülkeye ithal et getirilecekse kesimlerin Türkiye'de yapılması gerektiğini, olmaması halinde ise sakatat fiyatlarının altınla yarışacak duruma geleceğini söyledi. Yardımcı şöyle konuştu:



"Dışarıdan gelen ithal etlerin sayesinde sakatatçılar mağdur oldu. Dışarıda kesilen etlerin sakatatları gelmediği için şuan fiyatlar et fiyatlarını geçti. Ciğer fiyatları normal seviyeydi ama şuan 30 TL'den 38 TL'ye çıktı. Daha önce 30 TL'ydi, şimdi 38 TL oldu. Sakatatta aşağı yukarı hesaplandığı zaman yüzde 30 zam geldi. Bu da 6-8 TL arasında bir zam olarak fiyatlara yansıyor.



"Kesim az olduğu için fiyatlar yükseldi"



Sakatatın çöpe atılmadığını belirten Osman Yardımcı, "Sakatat her zaman satılan ve kullanılan bir mamuldür. Kesim az olduğu için fiyatları yükseldi. Bu böyle giderse hep dışarıya bağlı kalır et getirirsek eğer, deri sektöründen sakatata kadar hep zararı olur. Bunların hepsi ayrı ayrı sektör. Bunlar hep milli servet" şeklinde konuştu.



Fiyat artışının önüne geçmek için hayvanların Türkiye'ye canlı getirilmesi gerektiğini belirten Yardımcı, "Bunu önlemek için hayvanları canlı getirip çiftçiye vermeleri gerekir. Bu şekilde sakatatı değerlendirmiş oluruz. Önüne geçilmezse, sakatatlar değerinin üzerinde satılır. Şuan ki fiyatları zaten anormal. 38-40 TL normal bir fiyat değil. Böyle giderse sakatat altınla da yarışacak. Canlı olarak getirilip satılmazsa sakatat, ciğer ve deri sektörü altınla yarışır krize girer. Canlı hayvan getirsinler çiftçiye kestirsinler. Hayvanın iç organları milli bir servet" ifadelerini kullandı.



İşkembenin 10 TL'den 16 TL'ye, ciğerin 30 TL'den 38 TL'ye, kelle etinin 12 TL'den 18 TL'ye kadar çıktığını söyleyen Yardımcı, ithal hayvanın canlı olarak getirilip Türkiye'de kesilmesi durumunda kimsenin zarar görmeyeceğini dile getirdi.