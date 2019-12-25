FİNANS

Salatalığa 3 günde yüzde yüz zam geldi

EKONOMİ HABERLERİ  | 25.12.2019 09:26 | Son Güncelleme

Havaların serinlemesiyle beraber seralarda salatalık veriminin yarı yarıya azaldığını söyleyen Edirne Pazarcılar Odası Başkanvekili Murat Yüksel, 3 günde salatalığa yüzde 100 zam geldiğini açıkladı.

Salatalığa 3 günde yüzde yüz zam geldi

Pazarcılar Odası Başkanvekili Murat Yüksel, salatalık verimindeki düşüş nedeniyle fiyatların yükseldiğini açıkladı.
Bir seradan 500 kilogram salatalık elde edilirken havaların serinlemesiyle verimin 250 kilograma düştüğünü söyleyen Yüksel, kilosu 3 TL'ye satılan salatalığın fiyatının 6 TL'ye yükseldiğini belirtti.

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Pazarcı esnafının zor günler geçirdiğine dikkat çeken 25 yıllık esnaf Murat Yeşil, fiyatların daha fazla yükselmesini beklemediklerini açıkladı. "Fiyatlar yükselirse pazara adım atan olmaz" diyen Yeşil, “Satışlar yüzümüzü güldürmüyor. Masrafı kazandığımızda kendimizi şampiyon olarak görüyoruz. Bizler de zorluk çekiyoruz. Sermayeyi topladığımızda şükrediyoruz” ifadelerini kullandı.

KAYNAK:İHA

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salatalık zam

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
ESKİDEN PAZARDAN HİÇ BİR ŞEY ALAMIYORUM DEDİĞİNİZDE EN AZINDAN UCUZ OLDUĞU İÇİN 3-5 KİLO HIYAR ALINIYORDU. ŞİMDİ HIYAR BİLE HARAM. MİLLET CACIK DA YAPAMAZ OLDU. İNŞAATLARDA ÇALIŞAN GARİBAN İŞÇİ BİR EKMEK, YETERİNCE ZEYTİN, PEYNİR, HIYAR, DOMATES,BİBER VE SOĞAN ALARAK KENDİNCE KRAL SOFRASI KURUYORDU. BU SAYDIKLARIM ŞİMDİ ZENGİN SOFRALARINI SÜSLÜYOR. ZENGİN YİYECEĞİ OLDU. ŞİMDİKİ NESİL BİLMEZ.
Aralık ayına ilişkin,Enflasyona esas fiatlar alındı nasıl olsa! Şimdi Ocak ayı fiyatlarının tespitine kadar TÜKETİCİ FİATLARI na Zam yapmak serbest..!
Enflasyon 0,38 ne zami arkadaşlar yav. Bırakın bu zam laflarını enistecigim işi düzeltir
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