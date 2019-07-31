FİNANS

Salatalığın kilosunun 20 kuruşa düşmesini protesto ettiler

EKONOMİ HABERLERİ  | 31.07.2019 12:13 | Son Güncelleme

Mersin'in Erdemli ilçesinde, salatalığın kilosunun tarlada 20 kuruşa düşmesinin ardından üreticiler satamadıkları ürünleri çöpe ve yollara dökerek fiyatları protesto etti.

Erdemli Ziraat Odası Başkanı Rasim Şahin beraberinde oda Genel Sekreteri Aydın Çiftçi ve yönetim kurulu üyesi Akif Kar ile birlikte salatalık üreticilerini ziyaret ederek, seralarında incelemelerde bulundu. Ziyaret sırasında ilçenin yüksek kesimlerinde bulunan Güzeloluk, Harfilli ve Kızılen mahallelerindeki salatalık üreticileri, salatalık fiyatlarının 20 kuruşa düşmesi ve alıcılarının olmaması nedeniyle topladıkları salatalıkları çöpe, yola ve besledikleri hayvanların önüne dökerek salatalık fiyatlarını protesto etti.

SALATALIK ALICISI KALMADI

Ziraat Odası Başkanı Şahin, "Yaz aylarında ilçemizin yüksek kesimlerinde örtü altında yaklaşık bin 200 dönüm arazi üzerinde salatalık yetiştiriciliği yapılıyor. Salatalık üreticilerimiz hasat yapmaya başlamasına karşın salatalık fiyatlarının bir anda 20 kuruşa düştü. Alıcının olmaması nedeniyle çiftçilerimiz perişan oldu. Salatalık serada kalmasın diye toplayan üreticilerimiz, satamadıklarını çöpe ve besledikleri hayvanların önüne dökerek arazilerini temizlemeye çalışıyor. Bin bir emekle yetiştirdikleri ve masraf ettikleri ürünlerinin para etmemesi nedeniyle çiftçilerimiz zor durumda. Yetkililerimizden yardım bekliyoruz" dedi.

‘MASRAFI DAHİ KARŞILAYAMADIK’

Güzeloluk Mahallesi'nde 3 dönüm serası bulunan ve bu alanda salatalık üreticiliği yapan Mustafa Gülşen ise, "Salatalık yetiştirelim, ekmek paramızı çıkaralım dedik ama bırakın kâr etmeyi masrafımızı dahi çıkaramadık. Salatalığımızın hasadına yeni başladık ama şimdi alıcı dahî yok. Gübresi, ilacı, emeği her şeyi bize zarar olarak döndü. Şu salatalıkların sofralarda olması gerekirken çöpe gidiyor. Artık bu sorunların ülkemizde olmaması gerekiyor" diye konuştu.

‘TÜCCAR SALATALIK TOPLAMAYIN DİYOR’

Harfilli Mahallesi'nde salatalık üreticiliği yapan Ahmet Doğaner de şikâyetlerini şu sözlerle dile getirdi: "Biz çiftçiler ürettiklerimizle ekmeğimizi çıkartıyoruz. Ama şu an salatalıklarımızı alan dahi yok. Salatalıkları sattığımız tüccarlarımız bizi arıyor ve toplamayın diyor. Salatalıkları toplamasak seralarımız mahvolacak. Bizler de toplayıp çöpe döküyoruz. İlaç, gübre, işçilik para ama salatalık para etmiyor. Biz nasıl geçineceğiz?"

Kızılen Mahallesi’nde salatalık üreticisi olan Veli Gök, üretici olarak sabırlarının kalmadığını vurgulayarak, "Ürettiğini dahi satamaz duruma geldi. Gübre 350 TL, bir kilo ilaç 200 TL ama salatalık 20 kuruş. 7 kilo salatalık satacaksın bir çay içeceksin. Böyle bir durum olabilir mi? Seramızın masrafını dahi çıkartamıyoruz. Tarım sulama suyumuzun elektrik parasını ödeyemez duruma geldik. Artık yeter bu soruna çözüm bulunsun" dedi.

KAYNAK:DHA

Gören şaşkına dönüyor! Adıyaman'da üst geçit komedisi Gören şaşkına dönüyor! Adıyaman'da üst geçit komedisi
Tamamlandığında Türkiye'nin en uzunu olacak!Tamamlandığında Türkiye'nin en uzunu olacak!
Marketlerde kurbanlık satışına üretici ve kasaplardan tepkiMarketlerde kurbanlık satışına üretici ve kasaplardan tepki
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
mersin salatlık fiyat

En Çok Okunan Haberler

Resmi Gazete'de yayımlandı! 12 bin kişi...

Resmi Gazete'de yayımlandı! 12 bin kişi...

Dünya tetikte! Füzeleri ateşlediler

Dünya tetikte! Füzeleri ateşlediler

İşte yıl sonu enflasyon tahmini

İşte yıl sonu enflasyon tahmini

4 ayın en düşüğünde!

4 ayın en düşüğünde!

Türk Telekom'un yeni CEO'su belli oldu!

Türk Telekom'un yeni CEO'su belli oldu!

Dünyanın en zengini hakkında Bodrum iddiası

Dünyanın en zengini hakkında Bodrum iddiası

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Resmen başladı! Benzin ve motorinde yeni dönem

Resmen başladı! Benzin ve motorinde yeni dönem

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık

Kocaeli'de üretip dünyaya ihraç ediyor

Kocaeli'de üretip dünyaya ihraç ediyor

Dev spor giyim markası personel alımına başladı! Kuyruk oluştu

Dev spor giyim markası personel alımına başladı! Kuyruk oluştu

Okuyucu Yorumları 4 yorum
3-4 TL'den alıyorduk. O zaman sesiniz çıkmıyordu. Her zaman kazanmak zorunda değilsiniz. Bazen tüketiciyi-halkı da düşünün...
Türkiyede tarım Bakanlığı var ama tarım uygulama politikası yok.Kimin ne ekeceği hangi bölgenin ne ürünler üzerinde etkisi var rekolde ye uygun hangi bölge karar veren yok sadece çiftçi bu dene bu ürün para eti bunu ekelim.Devletin geliri sadece alkol,tütün,akaryakıt,trafik cezalarından alınan vergilerle dönüyor.
24 Haziran 2018 Erdemli Milletvekili Seçim Sonuçları AKP %41,5 31 Mart 2019 Erdemli Belediye Seçim Sonuçları MHP %42 Hangi parti gelse durumunuz değişmeyecektir ama ders vermeyi bileceksiniz, böyle böyle canınız yandıkça yavaş yavaş,sindire sindire anlayacaksınız. Başka yolu yok öğrenmenizin ampülü gördüğün yere basarsan dönüp dolaşıp o ampül bir gün gelir sana ...sar. Başvuracağınız adresler belli.Dondurun kışa satarsınız.
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Tamamlandığında Türkiye'nin en uzunu olacak! Zigana Tüneli’nde yüzde 63 seviyesine ulaşıldı

Tamamlandığında Türkiye'nin en uzunu olacak!

Marketlerde kurbanlık satışına üretici ve kasaplardan tepki

Marketlerde kurbanlık satışına üretici ve kasaplardan tepki

Temassız ödemelerde işlem limiti 120 TL'ye yükseliyor

Kredi kartı kullananlar dikkat! Limit 120 TL'ye çıkarılacak

İş dünyasından bankalara çağrı...

İş dünyasından bankalara çağrı...

MB, enflasyon tahminini yüzde 13,9'a çekti

İşte yıl sonu enflasyon tahmini

Dış ticaret açığı haziranda yüzde 42,5 azaldı

Ekonomiyle ilgili kritik veri açıklandı

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.