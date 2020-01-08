FİNANS
  4. Salyangozdan esinlenerek yaptıkları motokabinleri 15 ülkeye ihraç ediyorlar

Salyangozdan esinlenerek yaptıkları motokabinleri 15 ülkeye ihraç ediyorlar

EKONOMİ HABERLERİ  | 08.01.2020 11:13 | Son Güncelleme

Antalya'da yaşayan Sarıaslan çifti, motosikletlerin muhafazası için tasarladıkları ve üretimini gerçekleştirdikleri "motokabini", KOSGEB'den aldıkları destekle ABD, İngiltere, İsrail başta olmak üzere çok sayıda ülkeye pazarlıyor - Girişimci Cengiz Sarıaslan: - "A4 kağıda resim çizerek tasarladığım ürün şimdi birçok ülkeden talep görüyor. Şu anda Amerika'dan 80, Kosova'dan 10, İngiltere'den 15, İsrail'den 17 motokabin siparişi var" - Gonca Sarıaslan: - "Sanayide çalışan bir kadın olması insanlara ilginç geliyor ama kadının yapamayacağı hiçbir şey yok. Eşimle el ele verdik ve bu işi başardık"

KAĞAN BURAK ÖZKAYA - Antalya'da yaşayan Sarıaslan çifti, motosikletlerin muhafazası için tasarladıkları ve üretimini gerçekleştirdikleri "motokabini", KOSGEB'den aldıkları destekle ABD, İngiltere, İsrail başta olmak üzere çok sayıda ülkeye ihraç ediyor.

Gemi ve inşaat sektöründe faaliyet gösteren iş insanı Cengiz Sarıaslan, 2015 yılında motosiklet garajı üzerine çalışmalar yaptı. İlk modelini 2017'de tasarlayıp ABD'ye satan Sarıaslan, nakliyesi zor olduğu için garajı küçültmeye karar verdi.

Salyangozdan esinlenen Sarıaslan, daha küçük bir tasarım ortaya koydu. İşini daha fazla geliştirebilmek için KOSGEB'in geri ödemesiz 140 bin lira desteğinden faydalanan Sarıaslan, Döşemealtı ilçesi sanayi sitesindeki atölyede eşi Gonca Sarıaslan'la motokabini üretmeye başladı.

Gonca Sarıaslan ve bir çalışanıyla günde beş ürün yapan Sarıaslan, kısa sürede aracını korumak isteyen motosiklet tutkunlarının da ilgisini çeken motokabini yurt dışına ihraç etmeye başladı.

- Taleplere yetişemiyor

Cengiz Sarıaslan, AA muhabirine, çocukluğundan bu yana motosiklet sahibi olma hayali kurduğunu, motosikletini korumak amacıyla da böyle bir ürün tasarladığını bildirdi.

Ürünün ilgi görmesi üzerine patentini alarak seri üretime başladığını aktaran Sarıaslan, iki yılda ABD, İngiltere, İsrail, Katar, Almanya başta olmak çok sayıda ülkeye ürün sattığını, ürünlerini en fazla Kosova, ABD, Norveç ve Kuveyt'e gönderdiğini söyledi.

Yurt dışından yoğun talep olduğunu vurgulayan Sarıaslan, şunları kaydetti:

"Motokabini yurt dışına 2 bin avroya satıyoruz. 15'in üzerinde ülkeye 100'e yakın ürün sattık. Avrupa'dan 240 motokabin talebi var. A4 kağıda resim çizerek tasarladığım ürün, şimdi birçok ülkeden talep görüyor. Şu anda Amerika'dan 80, Kosova'dan 10, İngiltere'den 15, İsrail'den 17 motokabin siparişi var. Anlaşmalar yapıldı. Norveç, Katar, Kıbrıs, Dubai, İngiltere gibi yerlerden de talep görüyor."

Ürünün darbelere karşı dayanıklı olduğuna değinen Sarıaslan, eşinin desteğiyle işini daha da büyüteceğine inandığını bildirdi.

- Eşiyle ele ele verip kolları sıvadı

Gonca Sarıaslan ise zamanla evde oturmaktan sıkıldığını, ilk etapta eşine destek ve yardım amaçlı atölyeye geldiğini dile getirdi.

Ürün ilgi görüp, işler artmaya başlayınca eşinin yükünü almak ve bir kadının da bu işi yapabileceğini göstermek için kolları sıvadığını anlatan Sarıaslan, şöyle konuştu:

"İhracat başlayınca işlerimiz daha çok açıldı. Birçok kişiye ekmek kapısı olduk. Bunun da gururunu yaşıyoruz. İşe ilk başladığımda kimse burada çalıştığıma inanamadı. Sanayide çalışan bir kadın olması insanlara ilginç geldi. Herkes biliyor ki kadının yapamayacağı hiçbir şey yok. Eşimle el ele verdik ve bu işi başardık. Ürünümüzün bütün ülkelere gitmesini istiyorum. İnşallah bunu da başaracağız."

Firmanın Almanya Distribütörü Goekhan Davgan da Almanya'da yüksek oranda motosiklet kullanıcısı olduğunu, bundan dolayı ürüne yoğun talep olduğunu belirtti.

Ürünü Almanya'ya ve Avrupa'ya daha çok taşımak istediklerini aktaran Davgan, "Almanya'daki hava şartlarından motosikletleri korumak için iyi bir ürün." dedi.

Müşterilerden Murat Onur Halıcı, 70 bin liraya aldığı motosikletini dış etkenlerden korumak için motokabin tercih ettiğini dile getirdi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
İçini gören şaşkına döndü! İşte otomobil devinin yeni aracı İçini gören şaşkına döndü! İşte otomobil devinin yeni aracı
Araştırma - Şirketlerde "inovasyon başarısı" CIO’larınAraştırma - Şirketlerde "inovasyon başarısı" CIO’ların
TESK Genel Başkanı Palandöken: “Temel gıda ürünlerindeki KDV oranı düşürülmeli”TESK Genel Başkanı Palandöken: “Temel gıda ürünlerindeki KDV oranı düşürülmeli”
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
çift Girişimcilik ihracat KOSGEB motokabin motosiklet üretim

En Çok Okunan Haberler

İran Devlet Televizyonu: Misillemede 80 ABD'li öldürüldü

İran Devlet Televizyonu: Misillemede 80 ABD'li öldürüldü

İran'ın saldırısı sonrası Trump ilk kez konuştu!

İran'ın saldırısı sonrası Trump ilk kez konuştu!

Milyonları ilgilendiriyor! Resmi Gazete'de yayımlandı

Milyonları ilgilendiriyor! Resmi Gazete'de yayımlandı

Altın fiyatları fırladı!

Altın fiyatları fırladı!

'Yasa geçerse ev hanımları borçlanarak emekli olabilecek'

'Yasa geçerse ev hanımları borçlanarak emekli olabilecek'

'Türkiye'nin Otomobili'ne Edirne'den de destek

'Türkiye'nin Otomobili'ne Edirne'den de destek

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

2020 memur ve emekli maaş zammı belli oldu

2020 memur ve emekli maaş zammı belli oldu

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

İşte Türkiye'nin Otomobili!

İşte Türkiye'nin Otomobili!

2020 yılı için işsizlik maaşı belli oldu

2020 yılı için işsizlik maaşı belli oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bankalardan tarihi kasım ayı karı

Bankalardan tarihi kasım ayı karı

Kuru soğan ve patateste hem üretim hem ticaret arttı

Kuru soğan ve patateste hem üretim hem ticaret arttı

Araştırma - Şirketlerde "inovasyon başarısı" CIO’ların

Araştırma - Şirketlerde "inovasyon başarısı" CIO’ların

TESK Genel Başkanı Palandöken: “Temel gıda ürünlerindeki KDV oranı düşürülmeli”

TESK Genel Başkanı Palandöken: “Temel gıda ürünlerindeki KDV oranı düşürülmeli”

Doğu Karadeniz için 20 milyon liralık destek paketi

Doğu Karadeniz için 20 milyon liralık destek paketi

Ünlü şef Özgür Özcan' a ait olan marka ve logo icradan satılığa çıkartıldı

Ünlü şefe icra şoku

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.