Salyangozdan esinlenerek yaptıkları motokabinleri 15 ülkeye ihraç ediyorlar

KAĞAN BURAK ÖZKAYA - Antalya'da yaşayan Sarıaslan çifti, motosikletlerin muhafazası için tasarladıkları ve üretimini gerçekleştirdikleri "motokabini", KOSGEB'den aldıkları destekle ABD, İngiltere, İsrail başta olmak üzere çok sayıda ülkeye ihraç ediyor.

Gemi ve inşaat sektöründe faaliyet gösteren iş insanı Cengiz Sarıaslan, 2015 yılında motosiklet garajı üzerine çalışmalar yaptı. İlk modelini 2017'de tasarlayıp ABD'ye satan Sarıaslan, nakliyesi zor olduğu için garajı küçültmeye karar verdi.

Salyangozdan esinlenen Sarıaslan, daha küçük bir tasarım ortaya koydu. İşini daha fazla geliştirebilmek için KOSGEB'in geri ödemesiz 140 bin lira desteğinden faydalanan Sarıaslan, Döşemealtı ilçesi sanayi sitesindeki atölyede eşi Gonca Sarıaslan'la motokabini üretmeye başladı.

Gonca Sarıaslan ve bir çalışanıyla günde beş ürün yapan Sarıaslan, kısa sürede aracını korumak isteyen motosiklet tutkunlarının da ilgisini çeken motokabini yurt dışına ihraç etmeye başladı.

- Taleplere yetişemiyor

Cengiz Sarıaslan, AA muhabirine, çocukluğundan bu yana motosiklet sahibi olma hayali kurduğunu, motosikletini korumak amacıyla da böyle bir ürün tasarladığını bildirdi.