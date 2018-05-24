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Sami Boydak tahliye oldu

EKONOMİ HABERLERİ  | 24.05.2018 16:45 | Son Güncelleme

Kayseri’de 17-25 Aralık olaylarında FETÖ liderinin üyeleri ve destekçilerine Bank Asya’ya mevduat yapma, hesap açma ve bakiye artırma çağrısında bulunmasının ardından Bank Asya’ya destek oldukları gerekçesiyle yargılanan Boydak ailesinden 7 kişinin yargılanmasına başlandı. Davada tek tutuklu sanık Sami Boydak, tutuksuz yargılanmak üzere tahliye oldu.

Sami Boydak tahliye oldu

15 Şubat 2018’de Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Mali Suçlar Araştırma Kurulu Başkanlığınca yapılan çalışmalar neticesinde, 17-25 Aralık olayları sırasında FETÖ/PDY liderinin çağrısı ile Bank Asya’ya destek olduğu belirlenen 7 Boydak ailesi mensubu hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Şüphelilerden, Sami Boydak, Yusuf Boydak, Mehmet Emin Boydak, Ayşe Boydak, Sema Boydak, İbrahim Boydak ve Merve Boydak yakalanarak gözaltına alındı. Sami Boydak tutuklanırken, diğer şüpheliler tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada tutuklu sanık Sami Boydak jandarma eşliğinde, tutuksuz sanıklar Yusuf Boydak, Mehmet Emin Boydak, Ayşe Boydak, Sema Boydak, İbrahim Boydak ve Merve Boydak ile avukatları hazır bulundu.

Sami Boydak: “Devletim ve milletimden af dilemek için Hac’da kurban kestim”

2002 yılında Amerika’ya gittiğini ve iki kez FETÖ örgüt lideri Fetullah Gülen ile görüştüğünü söyleyen tutuklu sanık Sami Boydak, savunmasında şunları söyledi:
“Ben o dönemde maaşlı çalışandım. O tarihte bu ziyaretlerden rahatsız olmadım. 17/25 Aralık sürecine kadar oturmalara devam ettim. Oturmalara katılmayacağımı söyledim. Mehmet hoca isimli oturma hocası şirkete geldi ona da katılmayacağımı ifade ettim. Dini hassasiyetlerle, hayırsever insanların olduğu bir sohbet olduğu için o tarihlerde bu sohbetlere katılmada bir engel görmedim. Devlete hiçbir zaman ters düşmedim. Devlet varsa biz de varız. Suriye'nin durumu ortada. Hain örgütün mensupları bizi kandırdı. Soyadımdan dolayı bana yaklaştı. Örgüte bilmeden, istemeden yaptığım yardımlardan dolayı Allah şahidimdir ki vicdanen rahatsızım. 17/25'ten sonra yapılan kumpasları vatandaş olarak hemen anlayamadım. Devletim ve milletimden af dilemek için 2016 yılında hac görevimi yerine getirirken, çok sayıda kurban kestirdim. Hiçbir zaman örgüt üyesi olmadım. İnsanları kandırdılar. Allah devletimize ve milletimize zeval vermesin, yüce adaletinize güveniyorum. Kızımı çok özledim.”

Hacı ile Memduh Boydak tanık olarak dinlendi

Hacı Boydak ve Memduh Boydak ise Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi ile tanık olarak dinlendi.

Cumhuriyet Savcısı verdiği mütalaasında Sami Boydak’a ‘silahlı terör örgütüne üye olma’ suçundan etkin pişmanlık hükümleri kapsamında cezalandırılıp, tutukluluk halinin devamını isterken, tutuksuz sanıklar Yusuf Boydak’a örgüt üyeliğinden, İbrahim Boydak’a ise ‘örgüte yardım etme’ suçundan cezalandırma talep etti. Savcı ayrıca tutuksuz sanıklar Merve, Mehmet Emin, Sema ve Ayşe Boydak’ın ise beraatını istedi.

Mahkeme heyeti verdiği ara kararda tutuklu sanık Sami Boydak’ın, suçun vasıf ve mahiyetinin değişme ihtimali, etkin pişmanlık hükümlerince tutuksuz yargılanmak üzere tahliyesine karar vererek, duruşmayı 17 Temmuz’a erteledi. DHA

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