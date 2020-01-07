Samsun'da balık fiyatları

Samsun Büyükşehir Belediyesi Balık Satış Pazarı'nda, hamsinin kilogramı 10 ila 15 liradan satıldı. Kalkan balığının 100 ila 120 liradan işlem gördüğü pazarda, mezgit 20 ila 25 liradan alıcıya ulaştı.

Bazı balık türlerinin günlük en düşük ve en yüksek fiyatı (kilogram/TL) şöyle:

CİNSİ

EN DÜŞÜK

(LİRA) EN YÜKSEK

(LİRA)

Hamsi

10,00 15,00 Somon 30,00 40,00 İstavrit 10,00 15,00 Kefal 15,00 20,00 Mezgit 20,00 25,00

Levrek (çiftlik) 30,00 40,00 Çipura (çiftlik) 30,00 35,00 Sargan - - Palamut (tane) 20,00 25,00 Barbunya 30,00 50,00 Kalkan 100,00 120,00 Çinekop (deniz) - - Lüfer (tane) 60,00 70,00 Kötek 40,00 50,00 Levrek (deniz) 50,00 60,00 Alabalık 10,00 20,00 Uskumru 10,00 15,00 Sazan - -

