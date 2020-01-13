FİNANS
  4. Samsung, MicroLED, QLED 8K ve Lifestyle TV serilerini ilk kez tanıttı

Samsung, MicroLED, QLED 8K ve Lifestyle TV serilerini ilk kez tanıttı

EKONOMİ HABERLERİ  | 13.01.2020 12:21 | Son Güncelleme

Yeni TV'ler, yükseltilmiş görüntü kalitesi, ses ve akıllı özellikleriyle hem ev sinemasını hem de bağlı yaşam tarzı ihtiyaçlarını hedefliyor - Samsung Electronics Görüntü Sistemleri Başkanı Jong-hee Han: - "Yapay zeka temelli özellikleri ve 8K teknolojisini ekranlarımıza ekleyerek daha canlı ve bağlantılı bir ev içi izleme deneyimi sunmaktan büyük mutluluk duyuyoruz"

İSTANBUL (AA) - Samsung Electronics, CES 2020'den önce en son MicroLED, QLED 8K ve Lifestyle TV serisinin tanıttı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, yeni ekran boyutları, 8K yapay zeka görüntü sinyallerinin çözünürlüğünü çevirme yetenekleri, yenilikçi ekran yönlendirme teknolojisi ve daha fazlası ile Samsung, 2020 serisinin sürükleyiciliği nasıl yeniden tanımladığını ve ev entegrasyonunda nasıl devrim yarattığını gösterdi.

Samsung, yeni nesil ekran teknolojisini benzersiz kişiselleştirme yetenekleriyle birleştiren, ev için hazır modüler MicroLED'i tanıttı.

Tüketiciler, artık Samsung’un tasarım ve yenilik mühendisliği ekiplerinin TV'yi nasıl yeniden tasarladıklarını bizzat tecrübe edebiliyor. 75, 88, 93 ve 110 inç ekran boyutlarıyla MicroLED modelleri farklı farklı ev ve yaşam tarzları için uygun. Yeni 88 ve 150 inç MicroLED modelleri ise herhangi bir duvara tam olarak uyum sağlaması amacıyla çerçevelerin dört tarafını da neredeyse tamamen kaldıran ultra ince sonsuz tasarımlar sunuyor. Tüketiciler, yeni kombinasyonlar oluşturmak ve TV'lerini özel alanlarına uyarlamak için birden fazla MicroLED paneli birbirine de bağlayabiliyor.

MicroLED ekranlar sınıfındaki en iyi görüntü kalitesini sunuyor. Daha yüksek derinlik, daha iyi çözünürlük ve daha yüksek netlik ile 5 bin nitlik bir zirve parlaklığı imkanı tanıyor. Kaynağından bağımsız olarak en yüksek kalitede içerik sunmak için derin öğrenmeye dayalı yükseltme becerilerinden de yararlanıyorlar. Bu MicroLED ekranlar, evde izleme deneyimi için benzersiz bir sürükleyicilik sağlıyor.

- 8K QLED serisi, güçlendirilmiş AI Quantum İşlemci 8K ve tasarım ile genişliyor

Samsung'un amiral gemisi Q950TS QLED 8K TV; çarpıcı, ultra ince form faktörü, birinci sınıf 8K görüntü kalitesi ve etkileyici surround sesi bir araya getiren sektörün ilk 8K TV'si. Ayrıca, Q950TS, benzeri görülmemiş bir izleme deneyimi oluşturmak için yüzde 99 ekran oranıyla Infinity Ekranı'nı da sunuyor.

Etkileyici 8K çözünürlüğe sahip Q950TS, piyasadaki en iyi LCD görüntü kalitesini sunuyor. Yapay zekaya sahip 8K Quantum işlemcisi ile donatılmış olan 8K olmayan içeriği otomatik olarak bozulmamış ve gerçekçi 8K çözünürlüğe yükseltebilen dahili 8K yapay zeka, yükseltme ve derin öğrenme yeteneklerine sahip. Uyarlanabilir resim özelliği sayesinde ekranı hem ortam koşullarına hem de ayrı görüntülere göre optimize edebiliyor. Ayrıca, amiral gemisi ekranının arkasındaki güç merkezi olan AI Quantum işlemcisi, Samsung'un açık akıllı ev platformu Tizen'e de güç katıyor ve kullanıcıların gelişmiş görüntü kalitesinden diğer bağlı ev fonksiyonlarının kullanılabilirliğine kadar her şeyi deneyimlemelerini sağlıyor.

QLED 8K serisinin görüntü kalitesini ve tasarımdaki gelişmeleri daha da destekleyen 8K ekosistem, YouTube gibi sağlayıcıların 8K içeriği için kesintisiz oynatma sağlamak üzere genişlemeye devam ediyor. AV1 kodek'le daha iyi sıkıştırma oranları sağlanıyor ve HDR10 + teknolojisi, görüntü boyutu, parlaklık optimizasyonu ve kontrast oranı destekleniyor.

Görüntü kalitesi amplifikasyonundan yararlanmak için QLED 8K'nın birinci sınıf ses özellikleri olan Q-Senfoni, Nesne İzleme Sesi + (OTS +) ve Aktif Ses Amplifikatörü kullanılıyor. Bu özellikler, geniş ekran görüntüleme deneyimlerine karşılık gelen boyutsal ve dinamik ses sunarak sesteki yoğunluğu en üst düzeye taşıyor.

CTA "En İyi İnovasyon" kazananı HQ-Q800T soundbar sistemi ile eşleştirildiğinde, TV'nin hoparlörleri, ek bir ses kanalı olarak hizmet etmek ve daha dinamik bir ses ortamı oluşturmak için bu sistem ile senkronize oluyor.

- Lifestyle TV "The Sero", küresel pazardaki ekran olasılıklarını genişletiyor

Samsung, "The Sero"nun yaygın bir şekilde tüketicinin beğenisine sunumuyla Lifestyle TV portföyünü de büyütüyor. Kore dilinde "dikey" anlamına gelen "Sero", tıpkı bir akıllı telefon veya tablet gibi yatay ve dikey yönler arasında dönme yeteneğine sahip. Geçen yıl Güney Kore'de piyasaya sürülmesinin ardından Samsung, 2020 yılında Sero’yu birçok küresel pazara sunacak.

Sero'nun ekran yönlendirme teknolojisi, içeriği geleneksel yatay biçimlerde ve mobil kullanım için tasarlanmış dikey biçimlerde düzgün ve doğal bir şekilde görüntülemek için kullanıcıların mobil cihazlarıyla sorunsuz bir şekilde bağlantı kuruyor.

Tüketiciler, mobil cihazlarını yansıtan görüntüyle sosyal medya, YouTube ve diğer kişisel videolar da dahil olmak üzere çeşitli içeriklerin keyfini çıkarabiliyor.

Milenyum ve Z kuşağı tüketicilerine yönelik olan Sero, her alanda öne çıkan modern bir tasarıma ve kullanılmadığı zamanlarda farklı ekran özelliklerine sahip.

CES'te bir CTA "En İyi İnovasyon" kazananı olan Sero, büyüyen mobil görüntüleme kitlesinin ihtiyaçlarını ve alışkanlıklarını karşılayan ev eğlencesi teknolojisine yeni bir yaklaşım sunarken, Samsung'un üst düzey ekranlarının en yeni işlevlerini birleştiriyor.

- "Tüketiciler, ekranları evden çalışmak, evden egzersiz yapmak için kullanıyor"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Samsung Electronics Görüntü Sistemleri Başkanı Jong-hee Han, tüketicilerin her gün ekranları evden çalışmak, evden egzersiz yapmak ve hatta evden alışveriş yapmak için kullandığını belirterek, şunları kaydetti:

"Yaşam tarzlarımız gelişmeye devam ettikçe TV ekranı, tüketicilere en sevdikleri içeriğe ve istedikleri zaman ve istedikleri yerde gerçek zamanlı bilgilere erişim sağlamak için onlarla birlikte gelişiyor. 'Ekran her yerde' vizyonumuzun bir parçası olarak, yapay zeka temelli özellikleri ve 8K teknolojisini ekranlarımıza ekleyerek daha canlı ve bağlantılı bir ev içi izleme deneyimi sunmaktan büyük mutluluk duyuyoruz."

Samsung Electronics Amerika Pazarlama İletişimi Başkan Yardımcısı Grace Dolan da "Tüketiciler, bugün kendi yaşam tarzlarına tam olarak entegre olabilecek TV'leri bekliyor ve Samsung, yeni dijital hizmetler sunmak ve hayatınızı geliştirmek amacıyla yeni tasarımlar oluşturmak için ekranın rolünü yeniden tanımlıyor.” ifadelerini kullandı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERHer yaptığı olay oluyor! Memleketi bakın neresi...Her yaptığı olay oluyor! Memleketi bakın neresi...
Şırnak’ta geçen yıl eğitim ve sağlık alanında 171 milyon 674 bin liralık yatırım yapıldıŞırnak’ta geçen yıl eğitim ve sağlık alanında 171 milyon 674 bin liralık yatırım yapıldı
Sabiha Gökçen Havalimanı’na ABD’den ‘yeşil bina sertifikası’Sabiha Gökçen Havalimanı’na ABD’den ‘yeşil bina sertifikası’
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
MicroLED, Samsung, Samsung Electronics,

En Çok Okunan Haberler

Ali Tezel gözaltına alındı

Ali Tezel gözaltına alındı

Dikkat! Kuvvetli kar uyarısı geldi

Dikkat! Kuvvetli kar uyarısı geldi

Otomobil alacaklar dikkat! 2020 model otomobillerin fiyatı uçtu, vatandaşlar 2. el oto pazarına akın etti

Otomobil alacaklar dikkat! 2020 model otomobillerin fiyatı uçtu, vatandaşlar 2. el oto pazarına akın etti

Her gün yarım saatini ayırarak yılda 120 bin TL kazanıyor

Her gün yarım saatini ayırarak yılda 120 bin TL kazanıyor

Çeyrek ve gram altın ne kadar?

Çeyrek ve gram altın ne kadar?

Bakan Turhan, Kanal İstanbul'dan bir yılda elde edilecek asgari geliri açıkladı

Bakan Turhan, Kanal İstanbul'dan bir yılda elde edilecek asgari geliri açıkladı

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Altın fiyatları 2020'de yükselmeye devam edecek

Altın fiyatları 2020'de yükselmeye devam edecek

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

2020 memur ve emekli maaş zammı belli oldu

2020 memur ve emekli maaş zammı belli oldu

Milyonlarca memuru ilgilendiren zam haberi

Milyonlarca memuru ilgilendiren zam haberi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada altın fiyatları

Konya Şeker’den üreticiye 2,5 milyar liralık destek

Konya Şeker’den üreticiye 2,5 milyar liralık destek

Türkiye’de kurulan Ar-Ge merkezi sayısı 1227’ye ulaştı

Türkiye’de kurulan Ar-Ge merkezi sayısı 1227’ye ulaştı

Seyitömer Termik Santrali bir ay içerisinde tekrar üretime başlayacak

Seyitömer Termik Santrali bir ay içerisinde tekrar üretime başlayacak

Lincoln Electric eğitimleri "Kaynak Eğitim Robotu"yla veriyor

Lincoln Electric eğitimleri "Kaynak Eğitim Robotu"yla veriyor

Şırnak’ta geçen yıl eğitim ve sağlık alanında 171 milyon 674 bin liralık yatırım yapıldı

Şırnak’ta geçen yıl eğitim ve sağlık alanında 171 milyon 674 bin liralık yatırım yapıldı

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.