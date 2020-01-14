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  4. Samsung'un yeni Galaxy A51 modeli Türkiye'de satışta

Samsung'un yeni Galaxy A51 modeli Türkiye'de satışta

EKONOMİ HABERLERİ  | 14.01.2020 09:40 | Son Güncelleme

Galaxy A51'nin tavsiye edilen perakende satış fiyatı 3 bin 49 TL olarak belirlendi

İSTANBUL (AA) - Samsung, Galaxy A serisinin yeni modeli Galaxy A51'i Türkiye'de satışa sundu.

Şirket açıklamasına göre, Galaxy A51, Galaxy A50 modeline kıyasla daha akıllı bir kamera, yüksek kaliteli video kaydı ve iyi bir görsel deneyim sunan "Sonsuz-O Ekran"la öne çıkıyor.

Akıllı özelliklerle sahip bir ana kamera, ultra geniş açı, makro ve derinlik kameraları ile Galaxy A51 modeli, 48 megapiksellik kamerasıyla kaliteli fotoğraf çekmeyi sağlıyor.

Ultra Geniş Açılı Kamera, 123 derece açılı bir merceğe sahip ve modelin akıllı seçim işlevi, gerekli gördüğünde geniş açı ile çekim özelliğini öneriyor ve bu özelliği otomatik olarak açıyor.

Makro kamera, nesneleri keskin bir netliğe getirirken, derinlik kamerası, canlı odak efektleriyle nesnelerin ön plana çıkmasını sağlıyor.

Süper Dengeli Video özelliği ise hareketli bir nesnenin videosunu çekerken veya cihazla hareket ediyorken kamera titremesini azaltıyor.

Galaxy A51'in Türkiye'de tavsiye edilen perakende satış fiyatı ise 3 bin 49 TL olarak belirlendi.

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Anahtar Kelimeler:
Galaxy A51, Samsung,

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