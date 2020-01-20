FİNANS
  4. Sanal ve artırılmış gerçeklik projeleri "KARMA Gerçeklik Laboratuvarı"nda sergilendi

Sanal ve artırılmış gerçeklik projeleri "KARMA Gerçeklik Laboratuvarı"nda sergilendi

EKONOMİ HABERLERİ  | 20.01.2020 12:37 | Son Güncelleme

İSTKA Genel Sekreter Vekili Fatih Pişkin: - "Bizim de yarının teknolojilerinden biri olan sanal gerçeklik ve artırılmış gerçeklik alanındaki gelişmeleri yakından takip etmemiz Türkiye'de karma gerçeklik ekosistemini oluşturmamız önem arz ediyor"

İSTANBUL (AA) - İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA) desteği ile Koç Üniversitesi bünyesinde kurulan KARMA Gerçeklik Laboratuvarı, artırılmış ve sanal gerçeklik ekosistemine dair etkinlikler düzenledi.

İSTKA açıklamasına göre, KARMA Gerçeklik Laboratuvarı, Türkiye’deki "artırılmış ve sanal gerçeklik (genişletilmiş gerçeklik) ekosistemine" dair edindiği deneyimi 17-19 Ocak 2020 tarihlerinde, İstanbul'da düzenlediği sergi ve etkinlikler dizisi kapsamında ziyaretçilerle paylaştı.

Geçen yıl genişletilmiş gerçeklik alanında birçok konuşma ve etkinlik düzenleyerek, ulusal ve uluslararası konferanslara katılım sağlayan KARMA Gerçeklik Laboratuvarı'nın düzenlediği sergide, 2019 yılında verdiği başlangıç seviyesi eğitim programına kabul edilen katılımcıların hazırladığı projelere yer verildi.

HTC Vive Türkiye ve Monster Notebook tarafından desteklenen etkinlikte, ziyaretçiler 3 gün boyunca Gökkuşağı Köprüsü, Ahıska, İnİn, Reliefs of Sebasteion, Post Cube Sanal Sanat Galerisi, Bafa Gölü gibi genişletilmiş gerçeklik projelerini deneyimleme ve projelerin perde arkasını dinleme fırsatı yakaladı. Ayrıca Enes Beşinci, Seher Kış ve Meltem Şahin gibi sanatçılar Tilt Brush ve Medium gibi 3 boyutlu çizim programlarında canlı çizim performansları gerçekleşti.

KARMA Lab kurucu ekibi Ivon Bensason ve Asım Evren Yantaç tarafından yürütülen panelde, Bahçeşehir BUG Lab’den Güven Çatak, Galatasaray Üniversitesi’nden Kerem Rızvanoğlu, HTC Vive Türkiye Direktörü Batuhan Basal, Garage Atlas kurucuları Burçin Gürbüz ve Pınar Öncü, MuseVR’ın kurucu ortaklarından Talat Alkan, Timelooper’ın kurucusu Alper Özyurtlu, Anima Prodüksiyon Şirketi yönetici ortağı İlhan Poyraz, Türkiye’de alanın bugün geldiği noktayı tartışarak ileriye dönük ihtiyaç ve fırsatlar ile ilgili paylaşımlarda bulundu.

- "Türkiye'de karma gerçeklik ekosistemi önem arz ediyor"

Açıklamada görüşlerine yer verilen İSTKA Genel Sekreter Vekili Dr. Fatih Pişkin, sanal gerçeklik ve artırılmış gerçeklik teknolojilerinin eğitim başta olmak üzere sağlık, endüstri ve eğlence sektörü gibi alanlarda günlük hayatta yaygın olarak kullanılmaya başlandığını belirterek, şunları kaydetti:

"Dünyada büyük teknoloji şirketleri hızla bu alana yatırım yapıyor. Bizim de yarının teknolojilerinden biri olan sanal gerçeklik ve artırılmış gerçeklik alanındaki gelişmeleri yakından takip etmemiz Türkiye'de karma gerçeklik ekosistemini oluşturmamız önem arz ediyor.

Koç Üniversitesi KARMA Gerçeklik Laboratuvarı projesini de ülkemizde bu alanda çalışan akademisyenler, uzmanlar ve profesyonelleri tek bir çatı altında buluşturarak, disiplinler arası çalışmalar yürütmeleri ve nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesi için desteklemiş bulunuyoruz. Bu merkezimizin sanal gerçeklik ve artırılmış gerçeklik teknolojileri alanında yürütülen çalışmalar için önemli bir adım teşkil edeceğine, İstanbul'da kamu-üniversite-sanayi iş birliği ile öncü çalışmalara imza atılacağına yürekten inanıyoruz."

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERİttifak genişliyor mu? Yeni hamle: Demokratik Cephe...İttifak genişliyor mu? Yeni hamle: Demokratik Cephe...
Aon-Küresel medikal enflasyon oranı yüzde 8.0 ile genel enflasyonun üzerindeAon-Küresel medikal enflasyon oranı yüzde 8.0 ile genel enflasyonun üzerinde
EİB 2020 yılını ’Sürdürülebilirlik Yılı’ ilan ettiEİB 2020 yılını ’Sürdürülebilirlik Yılı’ ilan etti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
İstanbul Kalkınma Ajansı, KARMA Gerçeklik Laboratuvarı, koç üniversitesi,

En Çok Okunan Haberler

Son ankette çarpıcı sonuçlar: HDP'den yüzde 60 destek alıyor

Son ankette çarpıcı sonuçlar: HDP'den yüzde 60 destek alıyor

Bakanlık genelge göndermişti! Yeni dönem başladı

Bakanlık genelge göndermişti! Yeni dönem başladı

800 liraya alıp 20 bin liraya satıyorlar

800 liraya alıp 20 bin liraya satıyorlar

Binlerce aracı kurtaracak adım

Binlerce aracı kurtaracak adım

Hobi amaçlı kurduğu harada, şampiyonlar yetiştiriyor

Hobi amaçlı kurduğu harada, şampiyonlar yetiştiriyor

Ayda 100 bin TL kazanıyor

Ayda 100 bin TL kazanıyor

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Bakanlık açıkladı! Bu markalardan uzak durun

Bakanlık açıkladı! Bu markalardan uzak durun

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Altında hızlı düşüş! İşte sebebi...

Altında hızlı düşüş! İşte sebebi...

Altında sert düşüş!

Altında sert düşüş!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bakan Pakdemirli: Yusufeli Barajı'nda 175 metre yüksekliğe ulaşıldı

Bakan Pakdemirli: Yusufeli Barajı'nda 175 metre yüksekliğe ulaşıldı

StartersHub’dan yurtdışı merkezli 3 girişime yatırım

StartersHub’dan yurtdışı merkezli 3 girişime yatırım

Acil olarak 41 bin işçi aranıyor (İŞKUR açık iş ilanları)

Acil olarak 41 bin işçi aranıyor (İŞKUR açık iş ilanları)

Pompada akıl oyunları

Pompada akıl oyunları

İHKİB/Gültepe: Çorap ihracatında 2 milyar dolara ulaşmak istiyoruz

İHKİB/Gültepe: Çorap ihracatında 2 milyar dolara ulaşmak istiyoruz

Aon-Küresel medikal enflasyon oranı yüzde 8.0 ile genel enflasyonun üzerinde

Aon-Küresel medikal enflasyon oranı yüzde 8.0 ile genel enflasyonun üzerinde

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.