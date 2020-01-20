Sanal ve artırılmış gerçeklik projeleri "KARMA Gerçeklik Laboratuvarı"nda sergilendi

HTC Vive Türkiye ve Monster Notebook tarafından desteklenen etkinlikte, ziyaretçiler 3 gün boyunca Gökkuşağı Köprüsü, Ahıska, İnİn, Reliefs of Sebasteion, Post Cube Sanal Sanat Galerisi, Bafa Gölü gibi genişletilmiş gerçeklik projelerini deneyimleme ve projelerin perde arkasını dinleme fırsatı yakaladı. Ayrıca Enes Beşinci, Seher Kış ve Meltem Şahin gibi sanatçılar Tilt Brush ve Medium gibi 3 boyutlu çizim programlarında canlı çizim performansları gerçekleşti.

Geçen yıl genişletilmiş gerçeklik alanında birçok konuşma ve etkinlik düzenleyerek, ulusal ve uluslararası konferanslara katılım sağlayan KARMA Gerçeklik Laboratuvarı'nın düzenlediği sergide, 2019 yılında verdiği başlangıç seviyesi eğitim programına kabul edilen katılımcıların hazırladığı projelere yer verildi.

İSTKA açıklamasına göre, KARMA Gerçeklik Laboratuvarı, Türkiye’deki "artırılmış ve sanal gerçeklik (genişletilmiş gerçeklik) ekosistemine" dair edindiği deneyimi 17-19 Ocak 2020 tarihlerinde, İstanbul'da düzenlediği sergi ve etkinlikler dizisi kapsamında ziyaretçilerle paylaştı.

KARMA Lab kurucu ekibi Ivon Bensason ve Asım Evren Yantaç tarafından yürütülen panelde, Bahçeşehir BUG Lab’den Güven Çatak, Galatasaray Üniversitesi’nden Kerem Rızvanoğlu, HTC Vive Türkiye Direktörü Batuhan Basal, Garage Atlas kurucuları Burçin Gürbüz ve Pınar Öncü, MuseVR’ın kurucu ortaklarından Talat Alkan, Timelooper’ın kurucusu Alper Özyurtlu, Anima Prodüksiyon Şirketi yönetici ortağı İlhan Poyraz, Türkiye’de alanın bugün geldiği noktayı tartışarak ileriye dönük ihtiyaç ve fırsatlar ile ilgili paylaşımlarda bulundu.

- "Türkiye'de karma gerçeklik ekosistemi önem arz ediyor"

Açıklamada görüşlerine yer verilen İSTKA Genel Sekreter Vekili Dr. Fatih Pişkin, sanal gerçeklik ve artırılmış gerçeklik teknolojilerinin eğitim başta olmak üzere sağlık, endüstri ve eğlence sektörü gibi alanlarda günlük hayatta yaygın olarak kullanılmaya başlandığını belirterek, şunları kaydetti:

"Dünyada büyük teknoloji şirketleri hızla bu alana yatırım yapıyor. Bizim de yarının teknolojilerinden biri olan sanal gerçeklik ve artırılmış gerçeklik alanındaki gelişmeleri yakından takip etmemiz Türkiye'de karma gerçeklik ekosistemini oluşturmamız önem arz ediyor.