Sanayi Bakanlığı duyurdu! Yatırımları hızlandıracak adım

Bakanlıktan yapılan açıklamada, organize sanayi bölgesi, endüstri bölgesi, teknoloji geliştirme bölgesi, serbest bölge ve sanayi siteleri kuruluş sürecini hızlandırmak amacıyla hazırlanan Yatırım Alanlarının Belirlenmesine İlişkin Yönetmeliğin Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdiği hatırlatıldı.

Türkiye'de planlı sanayi alanlarıyla yatırımcıların altyapı ve arsa maliyetlerinin önemli ölçüde minimize edildiği belirtilen açıklamada, sanayicilerin birbirleriyle iş birliği içinde çalışmalarına olanak sağlandığı ifade edildi. Bu gelişmelerin planlı sanayi alanlarının cazibesini giderek artırdığı ve taleplerin kısa sürede karşılanmasını gerekli kıldığına işaret edildi.

MALİYETLER AZALACAK, HAZİNE ARAZİLERİ DEĞERLENECEK



Organize sanayi bölgesi, endüstri bölgesi, teknoloji geliştirme bölgesi, serbest bölge ve sanayi siteleri uygulamalarında yer seçimi süreçlerinin zaman zaman 1 yılı aşabildiği, yüksek kamulaştırma maliyetleriyle karşı karşıya kalınabildiği, kamulaştırma bedeline karşı açılan davalar nedeniyle bu sürenin daha da uzayabildiği aktarıldı. Ortaya çıkan bu durum ivedi yatırımlarda önemli bir sorun oluşturduğundan yürürlüğe giren yönetmelik sayesinde planlı sanayi alanlarının uzun süren yer seçimi sürelerinin daha hızlı bir şekilde tamamlanacağı, arazi temini maliyetlerininin azalacağı, kamulaştırma çalışmalarına girmeden hazine arazilerinin değerlendirebileceği kaydedildi.

YATIRIMLAR EKONOMİYE İYİ GELECEK



Bununla birlikte hızla gelişen Türk sanayisinin uzun vadeli yatırım planlarının hazırlanabileceği ve bu sayede müteşebbislerin bir adım ötesinde konumlanarak yatırımların hızla ekonomiye kazandırılacağı vurgulandı.

AA

