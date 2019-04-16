Sanayi üretim endeksi açıklandı

Arındırılmamış sanayi üretim endeksi, şubatta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5,1 gerileyerek 100 değerine indi.

Türkiye İstatistik Kurumu, şubat ayına ilişkin sanayi üretim endeksi sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, arındırılmamış sanayi üretim endeksi, şubatta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5,1 düşüş gösterdi. Bu dönemde 100 olarak hesaplanan endeks, geçen yıl şubatta 105,3 seviyesinde bulunuyordu.

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, şubatta madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 0,3, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 1,4, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretim ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 0,8 arttı.

Takvim etkisinden arındırılmış sanayinin alt sektörlerine bakıldığında ise madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi, geçen yılın şubat ayına göre yüzde 4,7, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 5,5 azalırken, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 0,4 artış gösterdi.

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış ana sanayi grupları incelendiğinde, şubatta bir önceki aya göre en fazla artış yüzde 12,3 ile yüksek teknoloji sektöründe gerçekleşirken, düşüş gösteren tek sektör yüzde 1,2 ile orta yüksek teknoloji sektörü oldu.

KAYNAK:AA

