FİNANS

Sanayi Üretim Endeksi açıklandı

EKONOMİ HABERLERİ  | 18.06.2019 11:15 | Son Güncelleme

TÜİK, nisan ayı sanayi üretimi verilerini açıkladı.Sanayi üretimi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4 azaldı.

Sanayi Üretim Endeksi açıklandı

Sanayi üretimi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4 azaldı.Sanayinin alt sektörleri (2015=100 referans yıllı) incelendiğinde, 2019 yılı Nisan ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9,3 ve imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 4,2 azalırken elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 0,7 arttı.

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SANAYİ ÜRETİMİ BİR ÖNCEKİ AYA GÖRE YÜZDE 1 AZALDI

Sanayinin alt sektörleri (2015=100 referans yıllı) incelendiğinde, 2019 yılı Nisan ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 7,8 ve imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 0,9 azalırken elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 1,9 arttı.

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sanayi üretimi TÜİK

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