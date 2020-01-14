Sanayi üretimi 2019'un son çeyreğinde güçlü büyümeye işaret ediyor

İSTANBUL (AA) - MURAT BİRİNCİ/ERHAN CİHAN ÜNAL - Sanayi üretim endeksinin, Kasım 2019'da yıllık yüzde 4,3 ile 16 ayın en yüksek artışını sergilemesi, geçen yılın dördüncü çeyreğinde güçlü ekonomik büyümeye işaret ediyor.

AA muhabirinin Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden derlediği bilgiye göre, arındırılmamış sanayi üretim endeksi, 2019'un son çeyreğine artışla başlamasının ardından kasımda pozitif bölgede kalmasını sürdürdü.

Arındırılmamış sanayi üretim endeksi geçen yılın kasım ayında yıllık bazda yüzde 4,3 ile Temmuz 2018'den bu yana en yüksek artışını gösterdi. Aynı dönemde takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksindeki artış da yüzde 6,7 ile 19 ayın en yükseği oldu.

Ekonomistler, aralıkta sanayi üretiminde yıllık artışın yüzde 7-8 bandına olabileceğini ve 2019'un tamamında artışın yüzde 4-5 aralığında gerçekleşebileceğini tahmin ediyor. 2019'un son dördüncü çeyreğinde sanayi büyümesinin yüzde 5'lerin üzerine çıkabileceğini öngören ekonomistler, milli gelir artışının 2019'un son çeyreğinde yüzde 4-5 bandında gerçekleşebileceğini tahmin ediyor.