FİNANS
  4. Sanayi üretimi arttı

Sanayi üretimi arttı

EKONOMİ HABERLERİ  | 14.01.2020 10:45 | Son Güncelleme

Sanayi üretimi arttı

Türkiye'de arındırılmamış sanayi üretim endeksi, Kasım 2019'da bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4,3 artarak, 116,2'den 121,3'e yükseldi.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), geçen yılın kasım ayına ilişkin sanayi üretim endeksi sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi Kasım 2019'da 2018'in aynı ayına göre yüzde 5,1 artarak 118,9 oldu. Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi ise bir önceki aya kıyasla yüzde 0,7 artarak 115,5'e yükseldi.

Arındırılmamış sanayi üretim endeksi bu dönemde yüzde 4,3 artış gösterdi. Söz konusu dönemde 121,3 olarak hesaplanan endeks, bir önceki yılın kasım ayında 116,2 seviyesinde bulunuyordu.

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, Kasım 2019'da madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi 2018'in aynı ayına göre yüzde 7,2, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 5,3 artarken, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 1,2 düştü.

Söz konusu ayda imalat sanayi sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 1,1 yükselirken, madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi yüzde 3,1 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 2,2 geriledi.

AA Finans'ın 10 ekonomistin katılımıyla sonuçlanan Sanayi Üretimi Beklenti Anketi'nde ekonomistler, arındırılmamış sanayi üretim endeksinin ekimde yıllık yüzde 5,3 artmasını bekliyordu.

TÜİK verilerine göre, arındırılmamış sanayi üretim endekslerinin yıllık değişim oranları şöyle:

OcakŞubatMartNisanMayısHaziranTemmuzAğustosEylülEkimKasımAralıkYıllık Ortalama201412,08,29,26,72,64,9-3,315,16,25,3-0,37,55,92015-0,91,06,26,94,89,24,913,7-5,117,77,47,86,120165,313,86,83,58,42,7-8,63,9-3,74,05,80,63,420176,30,56,47,36,2-2,129,47,818,311,49,910,79,1201812,59,46,64,36,52,07,5-11,33,8-4,8-7,0-9,91,12019-7,4-5,0-4,5-1,10,0-9,4-0,3-1,54,3 2,8 4,3

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Ünlü oyuncu sosyal medyayı salladı! Ünlü oyuncu sosyal medyayı salladı!
TÜİK - Toplam ciro yıllık yüzde 14.8, aylık yüzde 0.3 arttıTÜİK - Toplam ciro yıllık yüzde 14.8, aylık yüzde 0.3 arttı
(Özel) 3 şehre hizmet verecek olan barajda çalışmalar devam ediyor(Özel) 3 şehre hizmet verecek olan barajda çalışmalar devam ediyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
kasım 2019, sanayi üretim endeksi, TÜİK,

En Çok Okunan Haberler

Esenyurt'ta korkunç olay! Ailesinin gözü önünde intihar etti

Esenyurt'ta korkunç olay! Ailesinin gözü önünde intihar etti

Çok sayıda ilde operasyon! Onlarca asker için yakalama kararı

Çok sayıda ilde operasyon! Onlarca asker için yakalama kararı

Doğal gaz faturasında yüzde 20 tasarruf sağlamak mümkün! İşte o yöntemler

Doğal gaz faturasında yüzde 20 tasarruf sağlamak mümkün! İşte o yöntemler

İkinci el otomobil alacaklar dikkat! En çok tercih edilenler belli oldu

İkinci el otomobil alacaklar dikkat! En çok tercih edilenler belli oldu

Cep telefonunda taksit sayısı 3 aya indi! Resmi Gazete'de yayımlandı

Cep telefonunda taksit sayısı 3 aya indi! Resmi Gazete'de yayımlandı

Çeyrek ve gram altın ne kadar?

Çeyrek ve gram altın ne kadar?

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Altında hızlı düşüş! İşte sebebi...

Altında hızlı düşüş! İşte sebebi...

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

O bankadan düşük faizli kredi

O bankadan düşük faizli kredi

2020 memur ve emekli maaş zammı belli oldu

2020 memur ve emekli maaş zammı belli oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Tarım ürünleri ihracatında sert kabuklu meyveler lider

Tarım ürünleri ihracatında sert kabuklu meyveler lider

Palandöken: “Dünyanın her yerinde çocuk çocuktur”

Palandöken: “Dünyanın her yerinde çocuk çocuktur”

Otobüs seferlerinde sömestir bereketi

Otobüs seferlerinde sömestir bereketi

Trüf mantarında ticari hacim 130 milyon liraya ulaştı

Trüf mantarında ticari hacim 130 milyon liraya ulaştı

Vodafone, çevresel etkisini yarıya indirecek

Vodafone, çevresel etkisini yarıya indirecek

TÜİK - Toplam ciro yıllık yüzde 14.8, aylık yüzde 0.3 arttı

TÜİK - Toplam ciro yıllık yüzde 14.8, aylık yüzde 0.3 arttı

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.