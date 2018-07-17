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Sanayi üretimi beklentiyi aştı

EKONOMİ HABERLERİ  | 17.07.2018 10:03 | Son Güncelleme

Mayıs ayında yüzde 5 civarında artması beklenen sanayi üretimi yüzde 6,4 artış gösterdi.

Sanayi üretimi beklentiyi aştı

Sanayi üretimi, mayıs ayında yıllık bazda yüzde 6,4 artış gösterdi.

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Anahtar Kelimeler:
sanayi üretimi mayıs iş gücü

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