FİNANS

Sanayi üretimi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,2 azaldı

EKONOMİ HABERLERİ  | 13.09.2019 10:28 | Son Güncelleme

Sanayi üretimi, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,2 azalırken, bir önceki aya göre ise yüzde 4.3 arttı.

Sanayi üretimi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,2 azaldı

Sanayinin alt sektörleri (2015=100 referans yıllı) incelendiğinde, 2019 yılı Temmuz ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7,8 artarken, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 1,3 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 2,4 azaldı.

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SANAYİ ÜRETİMİ BİR ÖNCEKİ AYA GÖRE YÜZDE 4,3 ARTTI

Sanayinin alt sektörleri (2015=100 referans yıllı) incelendiğinde, 2019 yılı Temmuz ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 3,2 ve imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 4,7 artarken elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 0,5 azaldı.

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Anahtar Kelimeler:
sanayi üretimi TÜİK

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