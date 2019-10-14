Sanayi üretimi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,6 azaldı

TÜİK, ağustos ayı sanayi üretimi verilerini açıkladı. Sanayi üretimi yıllık bazda yüzde 3,6 düşüş gösterdi. Sanayinin alt sektörleri (2015=100 referans yıllı) incelendiğinde, 2019 yılı Ağustos ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 3,3 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 0,4 azaldı.

AYLIK BAZDA YÜZDE 2,8 DÜŞÜŞ YAŞANDI

Aylı bazda sanayinin alt sektörleri (2015=100 referans yıllı) incelendiğinde, 2019 yılı Ağustos ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 9,2 ve imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 2,7 azalırken elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 0,9 arttı.





