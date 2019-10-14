FİNANS

Sanayi üretimi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,6 azaldı

EKONOMİ HABERLERİ  | 14.10.2019 10:12 | Son Güncelleme

Sanayi üretimi, ağustosta yıllık bazda yüzde 3,6, aylık bazda yüzde 2,8 düştü.

Sanayi üretimi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,6 azaldı

TÜİK, ağustos ayı sanayi üretimi verilerini açıkladı. Sanayi üretimi yıllık bazda yüzde 3,6 düşüş gösterdi. Sanayinin alt sektörleri (2015=100 referans yıllı) incelendiğinde, 2019 yılı Ağustos ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 3,3 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 0,4 azaldı.

AYLIK BAZDA YÜZDE 2,8 DÜŞÜŞ YAŞANDI

Aylı bazda sanayinin alt sektörleri (2015=100 referans yıllı) incelendiğinde, 2019 yılı Ağustos ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 9,2 ve imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 2,7 azalırken elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 0,9 arttı.

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Anahtar Kelimeler:
sanayi üretimi TÜİK

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