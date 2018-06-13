Sanayi üretimi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6,2 arttı

Sanayi üretimi, nisan ayında yıllık bazda yüzde 6.2 artış gösterdi. Takvim etkisinden arındırılmamış üretim artışı yüzde 5.1 olarak gerçekleşti. Sanayi üretiminde aylık artış ise 0.9 olarak gerçekleşti.

Sanayinin alt sektörleri (2015=100 referans yıllı) incelendiğinde, 2018 yılı Nisan ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 10,1, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 6,3 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 3,8 arttı.

Sanayi üretimi bir önceki aya göre yüzde 0,9 arttı

Sanayinin alt sektörleri (2015=100 referans yıllı) incelendiğinde, 2018 yılı Nisan ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 3,3, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 0,9 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi ise yüzde 0,6 arttı.

