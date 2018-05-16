FİNANS

Sanayi üretimi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7,6 arttı

EKONOMİ HABERLERİ  | 16.05.2018 10:09 | Son Güncelleme

Sanayinin alt sektörleri (2015=100 referans yıllı) incelendiğinde, 2018 yılı Mart ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre 10,7, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 7,9 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 2,9 arttı.

Sanayi üretimi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7,6 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu Mart 2018'e ilişkin Sanayi Üretim Endeksi raporunu açıkladı.

Sanayi üretimi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7,6 arttı. Sanayinin alt sektörleri (2015=100 referans yıllı) incelendiğinde, 2018 yılı Mart ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 10,7, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 7,9 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 2,9 arttı.

Sanayi üretimi verisine ilişkin analist beklentileri yüzde 7,3 artış olacağı yönündeydi.

sanayi-tablo1

Bir önceki aya göre de artış var

Sanayi üretimi aylık bazda bakıldığında yüzde 0,2 artış gösterdi. Mart ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 2,1 azaldı, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 0,4 arttı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi ise yüzde 0,4 azaldı.

Bu yılın birinci çeyreğinde takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 9,8 arttı. Bir önceki çeyreğe göre mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış sanayi üretimi ise yüzde 0,8 artış kaydetti.


PARTNER3 tonluk kazma makinesi ile yuvarlandı! Onu fark ettiklerinde... 3 tonluk kazma makinesi ile yuvarlandı! Onu fark ettiklerinde...
Yenikapı metrosu da sürücüsüz olacakYenikapı metrosu da sürücüsüz olacak
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
sanayi TÜİK İşgücü

En Çok Okunan Haberler

Barış Atay gözaltına alındı

Barış Atay gözaltına alındı

Abdüllatif Şener’den Erdoğan’a sert sözler: Ben onu başbakan yaptım!

Abdüllatif Şener’den Erdoğan’a sert sözler: Ben onu başbakan yaptım!

Dün 18 kuruş zam gelmişti! Benzine ve motorine yeni zam gündemde

Dün 18 kuruş zam gelmişti! Benzine ve motorine yeni zam gündemde

Erdoğan 'affetmeyiz' demişti! Cezası belli oldu

Erdoğan 'affetmeyiz' demişti! Cezası belli oldu

Noterlerde 'SMS' dönemi başlıyor

Noterlerde 'SMS' dönemi başlıyor

Tarihi zirvenin ardından güne nasıl başladı?

Tarihi zirvenin ardından güne nasıl başladı?

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
FT: Yatırımcılar Türkiye iştahlarını kaybetmeye başlıyor

FT: Yatırımcılar Türkiye iştahlarını kaybetmeye başlıyor

Mardin ve Şırnak'ta petrol bulundu

Mardin ve Şırnak'ta petrol bulundu

Yenikapı metrosu da sürücüsüz olacak

Yenikapı metrosu da sürücüsüz olacak

Hazine’nin kaçak geçiş cezasındaki payı kaldırıldı

Hazine’nin kaçak geçiş cezasındaki payı kaldırıldı

Erdoğan 'affetmeyiz' demişti! Cezası belli oldu

Erdoğan 'affetmeyiz' demişti! Cezası belli oldu

Dün 18 kuruş zam gelmişti! Benzine ve motorine yeni zam gündemde

Dün 18 kuruş zam gelmişti! Benzine ve motorine yeni zam gündemde

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.