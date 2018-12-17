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Sanayi üretimi ekimde daraldı

EKONOMİ HABERLERİ  | 17.12.2018 10:44 | Son Güncelleme

Sanayi üretimi ekimde bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5,7 azaldı.

Sanayi üretimi ekimde daraldı

TÜİK, ekim ayı Sanayi Üretim Endeksi verilerini açıkladı.

Buna göre sanayi üretimi ekimde bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5,7 azaldı.

Sanayinin alt sektörleri (2015=100 referans yıllı) incelendiğinde, 2018 yılı Ekim ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6,1 artarken, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 6,5 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 1,2 azaldı.

Sanayi üretimi bir önceki aya göre ise yüzde 1,9 azaldı.

Sanayinin alt sektörleri (2015=100 referans yıllı) incelendiğinde, 2018 yılı Ekim ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 1,3, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 2 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 1,2 azaldı.

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Anahtar Kelimeler:
sanayi madencilik sanayi üretim endeksi

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