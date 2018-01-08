Sanayi üretimi kasımda beklentilerin üzerinde arttı

Büyümenin öncü göstergelerinden sanayi üretimi güçlü duruşunu koruyor. Kasım ayında artış, piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti. Sanayide üretim artışı kasım ayında yıllık bazda yüzde 7 oldu. Ekonomistler yüzde 5 civarında artış bekliyordu. Kasımda üretim bir önceki aya göre ise yüzde 0.3 artış gösterdi. Sanayi üretiminin aylık bazda değişim göstermeyeceği tahmin ediliyordu.

Öte yandan arındırılmamış verilere göre sanayi üretiminde yıllık 6,9 artış kaydedildi.

Sanayi üretimi ekim döneminde yıllık bazda yüzde 7,3 ve aylık bazda yüzde 0,7 artış göstermişti.

TÜİK verilerine göre; takvim etkisinden arındırılmış sanayinin alt sektörleri (2010=100 temel yıllı) incelendiğinde; 2017 yılı Ekim ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0,5, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 7,7 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 7,3 arttı.

SANAYİ ÜRETİMİ BİR ÖNCEKİ AYA GÖRE YÜZDE 0,7 ARTTI

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayinin alt sektörleri (2010=100 temel yıllı) incelendiğinde, 2017 yılı Ekim ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 2,2 azalırken imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 1,3 arttı. Elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi ise yüzde 1,9 azaldı.