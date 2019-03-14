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Sanayi üretimi yıla düşüşle başladı

EKONOMİ HABERLERİ  | 14.03.2019 10:10 | Son Güncelleme

Sanayi üretimi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7,3 azaldı.

Sanayi üretimi yıla düşüşle başladı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2019 yılı Ocak ayı Sanayi Üretim Endeksi verisini açıkladı.

Yapılan açıklamaya göre, sanayi üretimi ocak ayında geçtiğimiz yılını aynı dönemine göre yüzde 7,3 oranında düşüş gösterdi.

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Sanayinin alt sektörleri (2015=100 referans yıllı) incelendiğinde, 2019 yılı Ocak ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 7,5 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 1,7 azaldı.
Sanayi üretimi bir önceki aya göre yüzde 1 arttı

Sanayinin alt sektörleri (2015=100 referans yıllı) incelendiğinde, 2019 yılı Ocak ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 1,7, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 1,1 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 0,1 arttı.


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Anahtar Kelimeler:
sanayi üretimi Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)

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