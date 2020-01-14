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  4. Sanayi üretimi yıllık yüzde 5,1 arttı

Sanayi üretimi yıllık yüzde 5,1 arttı

EKONOMİ HABERLERİ  | 14.01.2020 10:13 | Son Güncelleme

Sanayi üretimi 2019 yılı Kasım ayında yıllık bazda yüzde 5,1 arttı.Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2019 yılı Kasım ayı Sanayi Üretim Endeksi’ni açıkladı.

Sanayi üretimi 2019 yılı Kasım ayında yıllık bazda yüzde 5,1 arttı.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2019 yılı Kasım ayı Sanayi Üretim Endeksi’ni açıkladı. Buna göre, sanayi üretimi yıllık yüzde 5,1 arttı. Sanayinin alt sektörleri (2015=100 referans yıllı) incelendiğinde, 2019 yılı Kasım ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7,2 ve imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 5,3 artarken, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 1,2 azaldı.
Sanayi üretimi aylık yüzde 0,7 arttı
Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2019 yılı Kasım ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 3,1 azaldı, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 1,1 arttı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 2,2 azaldı.

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