Sanayi üretimi yüzde 5.6 artı

Sanayi üretimi, temmuz ayında yüzde 5.6 artış gösterdi. Yıllık bazda takvim etkisinden arındırılmış artışın yüzde 2 olması bekleniyordu.
TÜİK, temmuz ayına ilişkin sanayi üretim endeksini açıkladı. Buna göre, sanayi üretimi temmuzda bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5,6 arttı.
Sanayinin alt sektörleri (2015=100 referans yıllı) incelendiğinde, 2018 yılı Temmuz ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8,5, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 5,6 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 3 arttı.
Sanayinin alt sektörleri (2015=100 referans yıllı) incelendiğinde, 2018 yılı Temmuz ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 1,9 azalırken, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 3,9 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi ise yüzde 2,2 arttı.
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